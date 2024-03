A fuoco un’abitazione di Prunetto: una 41enne elitrasportata al Cto di Torino in gravi condizioni

Elitrasportata al Cto di Torino con un codice di gravità rosso era comunque cosciente e non sarebbe in pericolo di vita la donna rimasta ustionata nell’incendio che poco dopo le 12 di oggi, martedì 5 marzo, ha interessato un’abitazione di borgata Pianrocchetto a Prunetto, in Alta Langa.

Secondo le prime informazioni raccolte dal nostro giornale la donna, una 41enne cittadina svizzera, da diversi anni residente in quella casa, una tipica abitazione di Langa nella piccola borgata del centro langarolo, dove vive insieme a due figli in età scolare, sarebbe stata investita dalle fiamme mentre stava cucinando. Forse una perdita, alla base dell’incidente.

E’ stata lei stessa a correre fuori di casa e a chiedere aiuto ad alcuni vicini. Questi ultimi hanno lanciato l’allarme ai soccorritori, giunti sul posto con l’elicottero del servizio di emergenza 118 e tre squadre dei vigili del fuoco provenienti dal distaccamento di Mondovì e da quelli di volontari di Cortemilia e Ceva, che hanno lavorato per alcune ore nel cercare di contenere l’incendio intanto sviluppatosi in diverse parti dell’edificio.

Con loro, tuttora presenti sul posto, i Carabinieri della locale Compagnia, insieme al sindaco del piccolo centro langarolo Luigi Costa.