CDS inaugura un nuovo poliambulatorio ad Alba e rafforza la propria presenza in Piemonte, dove è presente con 7 strutture [FOTOGALLERY]

CDS annuncia l’apertura del nuovo poliambulatorio di Alba, la ventisettesima struttura dell’azienda genovese tra Liguria e Piemonte.

Situato in viale Torino 14, il centro è stato inaugurato questa mattina, martedì 5 marzo, col taglio del nastro e un brindisi celebrativo alla presenza dell’amministratore delegato di Cds Marco Fertonani, del vicepresidente della Regione Piemonte Fabio Carosso, del sindaco del Comune di Alba Carlo Bo, del consigliere della Regione Liguria Stefano Balleari e della cittadinanza.

La struttura, aperta nella settimana scorsa come punto informativo e per prenotazioni, inizia la propria attività da domani, mercoledì 6 marzo, per effettuare visite specialistiche, esami di diagnostica per immagine e trattamenti di odontoiatria.

“Con l’inaugurazione della struttura di Alba, la prima del 2024, rafforziamo ulteriormente la nostra presenza in Piemonte, dove siamo già attivi con 6 poliambulatori e dove stiamo portando avanti un importante piano di sviluppo – afferma il Ceo di CDS Marco Fertonani –. Ad Alba CDS porta il proprio modello di assistenza sanitaria che coniuga tempistiche di attesa ridotte, tecnologie all’avanguardia, professionisti di grande esperienza e già attivi a livello locale, con l’obiettivo di metterci al servizio della comunità locale e dei cittadini agendo in sinergia e a supporto del Sistema Sanitario Nazionale. Ci impegniamo, inoltre, a favorire attivamente una ricaduta positiva sulla città. Attraverso questa apertura abbiamo assunto come dipendenti 14 figure professionali, andandoci a insediare in un immobile di oltre 1.000 mq che era in disuso da 4 anni e che abbiamo riqualificato e reso sostenibile. Tengo particolarmente a sottolineare questo aspetto: fornire un servizio di alta qualità per noi non vuol dire solo proporre prestazioni di eccellenza, ma anche rendere concreta la nostra attenzione al territorio servito”.

Aperto dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30 e il sabato dalle ore 8.30 alle 18.30, presso il poliambulatorio di Alba sono disponibili i seguenti servizi:

• Odontoiatria;

• Diagnostica per immagini (Ecografie, Mammografia, OPT, MOC, Cone Beam, RX, TC);

• Visite specialistiche di Cardiologia, Chirurgia Generale, Chirurgia Vascolare, Dermatologia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Ginecologia, Neurologia, Neurochirurgia, Oculistica, Ortopedia, Otorinolaringoiatria, Proctologia, Urologia.

Al termine dell’iter autorizzativo sarà inoltre disponibile il servizio di Risonanza Magnetica.

Per richiedere maggiori informazioni è possibile chiamare il numero 0173 328255 o visitare il sito www.cds.it.

CDS | LA TUA CASA DELLA SALUTE

Fondata nel 2013, CDS è un network di poliambulatori specialistici, diagnostici, odontoiatrici e fisiokinesiterapici nato con l’obiettivo di contribuire alla tutela del diritto alla salute e garantire ai cittadini un servizio sanitario di alta qualità e prenotazioni in tempi brevi. La società conta 27 strutture tra Liguria e Piemonte, impiega oltre 450 dipendenti e 450 medici ed eroga ogni anno più di un milione di prestazioni sanitarie. Dal 2020 CDS è controllata da Italmobiliare, holding della famiglia Pesenti quotata nel segmento STAR di Borsa Italiana, che ha dato grande impulso al piano di sviluppo della società.