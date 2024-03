A Savigliano: “Di rima in rima...” La voce dei giovani poeti con il Cenacolo “Clemente Rebora”

L’associazione Culturale Cenacolo ‘Clemente Rebora’ di Savigliano, da 44 anni, realizza progetti che coinvolgano il mondo giovanile.

“La Poesia non cessa mai di testimoniare l'impegno vissuto come ansia di comprensione dei problemi del mondo - spiega Antonio Scommegna presidente del sodalizio - in un'epoca che sembra sempre più spesso metterci in difficoltà, con le parole della politica, le interpretazioni sociologiche e le valutazioni economiche”.

La scorsa settimana il presidente Scommegna assieme a Maria Franca Dallorto Peroni hanno incontrato gli studenti delle classi 2ª B e 1ª D dell’Istituto Comprensivi ‘Papa Giovanni XXII’ e della 2ª AT e 2ª BG dell’Istituto superiore ‘Cravetta Marconi’ coinvolti nel ‘Di rima in rima… la poesia che c’è in me’.

“Il progetto – afferma Scommegna - si è realizzato in un incontro di un’ora con gli studenti. Esso ha inteso sviluppare la capacità di scrittura creativa, di far percepire agli studenti il piacere della scrittura personale e libera, di trovare stimoli su cui elaborare una produzione poetica. Il confronto poetico ha permesso agli studenti di riflettere sulle emozioni, sul proprio vissuto per comporre poesie, espressioni delle loro particolari sensibilità”.

Gli studenti comporranno due poesie ciascuno. Il materiale raccolto sarà esaminato da una giuria composta dai poeti dell’associazione Culturale Cenacolo ‘Clemente Rebora’, che elaborerà una graduatoria con i vincitori e i finalisti.

Si andrà poi a comporre una silloge che sarà presentata durante gli eventi della ‘Giornata mondiale della poesia” prevista nel prossimo mese di ottobre.

“In un'epoca in cui i social hanno prodotto irreversibili cambiamenti nella comunicazione, la poesia non è solo una sequenza di parole scritte, o un fatto strumentale, - precisa Scommegna - ma un'esperienza profonda fatta di parole accese e adeguate. La poesia è arte della parola e, come tutte le arti, richiede impegno, fatica, dedizione e talento, per riuscire ad armonizzare ritmo e senso al nostro viaggiare nella vita. Non è utopia né distanza dalla realtà, essa ci fa capire che la solitudine, la ricerca della propria identità, la perdita di un amore, il desiderio di realizzare i propri sogni è vita. Spesso per i giovani non è facile raccontare se stessi e le proprie esperienze e la scrittura poetica può essere un canale sicuro in cui rifugiarsi e parlare di tutto”.

I soci del Cenacolo ‘Clemente Rebora’ desiderano ringraziare la dottoressa Daniela Calandri, dirigente dell’IC ‘Papa Giovanni XXII’ e le professoresse Erika Cigna e Luigina Coggiola, la dottoressa Antonella Gelmini dirigente del ‘Cravetta Marconi’ e le professoresse le professoresse Anna Maria Pelissero e Nadia Minervini.