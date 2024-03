Ad Alba la street artist romana Laika per parlare di "artivismo"

Questo poster, raffigurante l’abbraccio tra Giulio Regeni e Patrick Zaki, é stato affisso in via Salaria a Roma

L'associazione albese In.differenti organizza il quinto evento per parlare di “artivismo”, l’arte utilizzata come mezzo per esprimere impegno sociale e fare attivismo. Ospite dell'incontro sarà Laika, street artist romana, una dei maggiori artisti-attivisti in Italia. L’evento, che nasce in collaborazione con la Fondazione “Ugo Cerrato" di Alba, si terrà presso il Palazzo Mostre e Congressi “Giacomo Morra”, venerdì 8 marzo alle ore 21. L’ingresso è gratuito e non è necessario prenotarsi in anticipo per partecipare.

Spiegano gli organizzatori: "Il nostro interesse è rivolto a comprendere le ragioni di questi artisti e a capire quando l’arte si fa politica e come, ma soprattutto cosa smuove in chi la osserva".



Laika MCMLIV è un’attacchina romana attiva dal 2019. Il suo nome è un omaggio al primo essere vivente nello spazio. Usa la maschera per esprimere la propria arte senza filtri, preservando la sua vita privata. Non è importante sapere chi c’è dietro la maschera: davanti c’è una donna che con ironia interpreta la realtà. Che sia attraverso poster, adesivi o quadri, LAIKA affronta qualsiasi tematica, dalle più serie alle più leggere, in chiave ironica e disincantata.

Tra i personaggi oggetto delle opere della Street Artist troviamo Daniele De Rossi, Matteo Salvini, Silvio Berlusconi, Greta Thunberg e Sonia Hang Zhou, Patrick Zaki e Giulio Regeni, Boris Johnson e Fidel Castro.