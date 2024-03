Al CineFerrini di Caraglio proseguono gli appuntamenti con la rassegna "Sulle Alpi“

La terza e ultima proiezione, prevista per venerdì 15 marzo, sarà dedicata a “La luna sott’acqua”, film con cui il regista Alessandro Negrini si confronta con una delle grandi tragedie italiane del secolo scorso, quando il 9 ottobre del 1963 una frana precipitò nel bacino idroelettrico artificiale del Vajont, provocando una devastante inondazione che distrusse i villaggi circostanti e costò la vita a 1.917 persone. Nell’arco di più di 10 anni, il regista ha filmato il sindaco che lotta insieme alla sua comunità per non essere dimenticato dalle istituzioni nazionali. Assisteremo agli sforzi della gente di Erto, che a un certo punto si divide a causa di un progetto che mira a creare un’opera d’arte sulla diga all’origine del disastro: mentre per il primo cittadino e il curatore d’arte è un modo per risollevare il paese e guardare avanti, per alcuni rappresenta un altro passo per far dimenticare la tragedia.