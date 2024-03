Busca conferirà la cittadinanza onoraria agli Alpini

Busca conferirà la cittadinanza onoraria al 2° Reggimento Alpini di stanza a Cuneo, San Rocco Castagnaretta.

Lo ha deciso all’unanimità il Consiglio comunale, su proposta del Gruppo di maggioranza. L’atto ufficiale avverrà nel corso di un’apposita seduta del Coniglio comunale in occasione del raduno a degli Alpini d’Oc in programma per il prossimo 29 giugno.

Questa la motivazione: “Con riconoscenza per quanto il 2° Reggimento Alpini ha rappresentato per la nostra comunità, a difesa dei territori in tempo di guerra e a beneficio della collettività in tempi di pace nonché a testimonianza del forte attaccamento tra la nostra gente, terra di reclutamento alpino, e il Corpo degli Alpini”.



“Senza dubbio – spiega il sindaco Marco Gallo - Busca sente un forte attaccamento al Corpo degli Alpini e ne condivide la tradizione e la storia. Ricordo prima di tutto che oltre cento buschesi appartenenti al Corpo degli Alpini sono morti nelle guerre 1940-45 e in particolare nella tragedia della Campagna di Russia. Una delle figure più rappresentative della ritirata di Russia è stato il cappellano militare buschese don Mario Lerda, prigioniero nei campi di concentramento tedeschi. Inoltre, sono nati in città tre Generali degli Alpini: Giuseppe Cismondi (1929-2016), Attilio Graffino (1929-2018) e Giovanni Chiotasso (1916-2009). Ricordo poi che centinaia di buschesi hanno militato in questo Corpo e molti di questi sono organizzati nel locale Gruppo Ana, che ha festeggiato da poco i sessant’anni dalla fondazione".



“Gli Alpini, in armi e in congedo – fa notare l’assessoreal Volontariato Ezio Donadio -, costituiscono per il nostro territorio un esempio concreto di solidarietà e disponibilità. E dobbiamo ricordarci che dal Gruppo Ana nacquero nel 1979 l’associazione della Podistica Buschese, per iniziativa del capogruppo, il compianto Alberto Chiapello, e vent’anni fa l’associazione Volontari dell’Annunziata, che opera a beneficio degli anziani e delle persone più fragili. Non mancano, dunque i motivi per essere concittadini del Reggimento a noi più vicino, dopo che, nel 2013, Busca conferì la cittadinanza onoraria alla Brigata Alpina Taurinense”.