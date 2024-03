"Chi salva una vita salva l’umanità”. A La Morra si ricordano Maria e Luigi Oberto, Giusti fra le nazioni

Martedì 19 marzo, ore 15, presso la sede della Cooperativa “Terre del Barolo” (via Alba Barolo, 8, Località Uccellaccio, Castiglione Falletto): “Chi salva una vita salva l’umanità”, evento volto a celebrare la memoria di Maria e Luigi Oberto di La Morra, riconosciuti Giusti fra le nazioni per aver salvato la famiglia Hessel dall’orrore dei campi di concentramento. L’evento è organizzato dall’ANPI, Sezione di Alba e Bra, in collaborazione con la Cantina Terre del Barolo e con l’Istituto Comprensivo “Padre Girotti” di Alba e gode del patrocinio dei Comuni di Castiglione Falletto (sede della Cantina) e di La Morra, comune di residenza della famiglia Oberto.

Programma: saluti di benvenuto da parte di Paolo Boffa (Presidente della Cooperativa), di Michele Cauda (Presidente dell’ANPI -Sezione Alba Bra) e dei sindaci Borgogno Paolo e Marialuisa Ascheri, interverranno Alberto Cavaglion (docente di Storia dell’Ebraismo presso l’Università di Firenze), Lorenzo Tablino (autore di pubblicazioni storiche sul territorio), Massimo Guarena (in rappresentanza della famiglia Oberto), Carla Cavallotto Nicoletta Rosolia e Gigliola Collini (insegnanti dell’I.C. “Padre Girotti”).

Ai docenti presenti sarà rilasciato, su richiesta, un attestato valido ai fini della formazione e aggiornamento.