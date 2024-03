Con “Porte aperte in Nefrologia” l’Asl Cn2 dedica una giornata alla prevenzione delle malattie renali

In occasione della Giornata Mondiale del Rene 2024 l’ASL CN2 organizzerà, di concerto con la Fondazione Italiana del Rene (FIR) e la Società Italiana di Nefrologia (SIN), l’iniziativa “Porte aperte in Nefrologia”, dedicata a tutta la popolazione e orientata alla sensibilizzazione e alla prevenzione delle malattie renali.

Il 14 marzo 2024, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 , sarà quindi possibile partecipare gratuitamente e senza prenotazione alle attività di screening (visita specialistica, misurazione pressione arteriosa, esame urine) organizzate dalla Struttura di Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale Michele e Pietro Ferrero.

Le visite si svolgeranno presso gli Ambulatori di Dialisi dell’Ospedale Ferrero a Verduno (3° piano) , dove medici e infermieri accoglieranno i partecipanti, li visiteranno e, se necessario, potranno suggerire gli eventuali controlli nefrologici di approfondimento, utili per una corretta prevenzione o cura delle patologie renali.

Per informazioni e aggiornamenti sul progetto è possibile visitare la pagina dedicata alla Giornata Mondiale del Rene sul sito dell’ASL CN2.

Nell’attesa di accogliere tutti coloro che vorranno approfittare di questa giornata per un controllo nefrologico gratuito e personalizzato, l’ASL CN2 ricorda le 8 semplici regole comportamentali per preservare sempre in salute i propri reni:

- Mantenersi attivi e in forma

- Seguire una dieta sana e bilanciata

- Controllare i livelli di zucchero nel sangue

- Controllare la pressione sanguigna

- Non fumare

- Non assumere farmaci, se non su indicazione del medico

- Mantenere un corretto e regolare apporto di liquidi

- Mantenere sempre sotto controllo la funzione renale se si hanno uno o più fattori di rischio.