I trasporti da e per Bra: il Comune fa il punto in un incontro al Movicentro

Sabato 16 marzo, dalle 10,30 al Movicentro, si farà “Il punto sui trasporti da e per Bra”: è il tema dell’incontro organizzato dal Comune di Bra in collaborazione con l’Agenzia Piemontese per la mobilità e l’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero per illustrare le ultime novità in tema di trasporto ferroviario (a partire dal nuovo collegamento diretto con l’aeroporto di Caselle), di conurbazione urbana (autobus) e presentare il progetto della nuova “velostazione” che sarà realizzata a breve presso la stazione ferroviaria cittadina.

Durante l’incontro interverranno tecnici ed esperti con l’obiettivo di spiegare e valorizzare il sistema dei trasporti pubblici locali sia per i cittadini e residenti che per i turisti che frequentano il territorio. L’ingresso è libero.