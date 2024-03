Meritocrazia e pari opportunità: per Gruppo Piumatti Bra Servizi l’8 marzo è tutto l’anno

Meritocrazia. È questo il faro che segue il Gruppo Piumatti Bra Servizi per scegliere i collaboratori. Al centro c’è la persona, il suo modo di essere e la soddisfazione per il lavoro svolto nell’azienda leader nei servizi ecologici che si avvia a festeggiare i suoi primi 35 anni di attività. Forse è per questo che su 150 dipendenti, un terzo sono donne.

“È vero - conferma Sonia Piumatti, amministratrice con responsabilità nella gestione generale - ma la cosa più importante e forse anche singolare, è che le donne rivestono ruoli apicali: possiamo contare su un comitato di direzione, dove le responsabili sono per la maggioranza donne”.

Pensando al ruolo femminile Sonia Piumatti intende lanciare una nuova sfida, nata guardando dalla finestra dell’ufficio e ripensando ad alcuni momenti della sua infanzia, perché - come vuole la miglior tradizione della famiglia Piumatti - le nuove opportunità vanno cercate mantenendo ben salde le radici nel proprio passato facendo tesoro degli insegnamenti ricevuti.

“Vorremmo aiutare le donne a ricoprire quei ruoli che, almeno nella mentalità italiana, sono prettamente maschili - spiega Piumatti - Vedo tante donne che guidano i camion ma la maggior parte sono straniere. Mi piacerebbe inserire le donne nel nostro comparto di autisti, un lavoro che dà una buona qualità di vita e grandi opportunità di crescita. L’autista non è una figura lavorativa di basso profilo: è un’attività stimolante ben retribuita e che, almeno per il Gruppo Piumatti, ha un’ottima gestione del tempo, con turni che terminano entro le 18. Da madre so quanto sia importante non rientrare tardi dal lavoro. Confesso - racconta Piumatti - che a me piacerebbe fare l’autista, ma ahimè devo dedicarmi ad altro. Ricordo che da bambina andavo in giro con mio padre, quando le basi dell’azienda erano appena state gettate e le sfide da vincere erano tante”.

La filosofia del Gruppo Piumatti Bra Servizi è quella di valorizzare ogni ruolo, ritenendolo prezioso nel meccanismo che porta avanti il lavoro aziendale. “A chi lavora nei nostri impianti dico sempre - prosegue Piumatti - che loro sono testa e braccia della nostra impresa. Nessuno nel Gruppo Piumatti è un numero ma un ingranaggio importante di un sistema più ampio, dove ognuno ricopre un ruolo fondamentale”.

Il messaggio di Sonia Piumatti è semplice ma fondamentale: “Le donne possono ricoprire ogni ruolo nel modo migliore. Quando a casa si hanno dei figli, io ne ho quattro, non è facile organizzarsi ma, se posso dare un consiglio, noi donne dobbiamo anche accettare il fatto di poter chiedere aiuto alla famiglia, a persone esterne, alle istituzioni. È un investimento che costa fatica e denaro ma ne vale la pena per la donna stessa e per il mondo del lavoro che dalla figura femminile può trarre un valore aggiunto”.

Parlando di figli, sua sorella Sabrina in questo periodo è appena diventata mamma. “Sì e sono felice che possa godersi questo periodo in famiglia. L’azienda conosce il grande valore della maternità ed è per questo che cerchiamo di agevolarla, oltre al periodo spettante per legge, anche con dei party time per un certo periodo. Un piccolo aiuto è anche la “Spesa in azienda”: in sinergia con le attività commerciali di Bra e l’“Alveare che dice sì”, su ordinazione dei dipendenti una volta alla settimana la spesa viene consegnata in azienda. Un sogno è quello di poter istituire un asilo in azienda o mettere a disposizione delle baby sitter che si recano direttamente a casa delle nostre collaboratrici. Purtroppo la burocrazia italiana rende tutto complicato ma diciamo che già ora mettiamo in atto ogni azione possibile per un’azienda medio piccola come la nostra”.

Azioni concrete per la valorizzazione del merito e delle competenze a prescindere dal genere che si concretizzano anche con l’adozione del Sistema di Gestione per la parità di Genere UNI/PDR 125:2022. Così Bra Servizi ha voluto fornire il proprio contribuito nelle nuove sfide proposte dall’Agenda Onu 2030, per superare stereotipi di genere e favorire diversità ed inclusione come fattori di crescita e valore, garantendo pari opportunità e pari dignità a tutte le persone.