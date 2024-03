Affido familiare e disabilità: se ne parlerà a Cherasco e a Bene Vagienna con Nazzareno Coppola

Domenica 10 marzo alle ore 16 a Cherasco Cappella Newman, (porticina in Via S.Pietro 21) e alle ore 20,30 a Bene Vagienna in Sala Don Giraudo, Piazza S.Francesco, Nazzareno Coppola sarà presente agli incontri dal tema: Sfide possibili: dall’Affido al Dopo di Noi Un legame familiare d’Amore che perdura oltre la disabilità. Durante gli incontri Coppola presenterà i suoi due libri: "Ho imparato ad aspettare" e "La Mia Alba".

Queste opere non solo raccontano la sua storia e quella della sua famiglia, ma offrono anche preziose riflessioni sull'importanza della pazienza, dell'amore e della speranza nelle situazioni più difficili. Coppola da un paio d'anni, realizza incontri in giro per l'Italia, presentando i suoi libri, condividendo le sue esperienze, sensibilizzando l'opinione pubblica sull'importanza dell'affido familiare e sulle sfide affrontate dalle persone con disabilità in Italia aprendo spazi di dialogo preziosi sulla disabilità e sull'affido familiare. Nazzareno Coppola, insieme a sua moglie Ileana, condivide non solo il suo impegno ma anche le proprie esperienze, risiedendo nella loro Casa Famiglia Pollicino di Imperia, un rifugio di amore e speranza per i minori in stato di abbandono e/o semiabbandono da ben 25 anni.

La storia di Coppola va oltre il mero attivismo: lui e sua moglie sono genitori adottivi di una giovane donna di 25 anni con una disabilità gravissima arrivata a casa loro all’età di tre mesi. Attraverso la loro esperienza personale, Coppola e Ileana hanno abbracciato la missione di diffondere consapevolezza e comprensione verso le sfide affrontate dalle persone con disabilità e dalle famiglie coinvolte nell'affido.

Ma l'impegno di Coppola va oltre le parole stampate: una buona parte del ricavato dalla vendita dei suoi libri viene devoluta per sostenere progetti sull'affido familiare e per la realizzazione di un progetto altamente significativo, il "Dopo di Noi". Si tratta di una struttura co-housing pensata per ragazzi con disabilità gravissima, che potranno vivere insieme in un ambiente sicuro e supportato dopo che i loro genitori non saranno più in grado di prendersi cura di loro.

La storia di Nazzareno Coppola è un esempio tangibile di come un singolo individuo possa fare una differenza significativa nella vita degli altri e nella società nel suo insieme. Con il suo impegno, la sua compassione e la sua determinazione, Coppola continua a illuminare il cammino verso una società più inclusiva, rispettosa e compassionevole per tutti.

La gestione delle date degli incontri di Coppola, è affidata alle segreterie dell'Associazione Progetto Famiglia e dell'Associazione Per Noi Domani, entrambe di Imperia e beneficiari del parziale ricavato dalla vendita dei libri dell’autore. Coppola si rende disponibile gratuitamente, accettando gli inviti che gli vengono rivolti in modo da continuare a diffondere il suo messaggio di speranza e inclusione in tutta Italia.

Per contatti e informazioni sui prossimi eventi e incontri di Nazzareno Coppola, si prega di contattare: info@hoimparatoadaspettare.it.