"Oltre 6 milioni per il progetto Terre del Gal Mongioie: grazie a chi ci ha dato fiducia"

Gentile direttore,

Dal sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy abbiamo appreso che, pochi giorni fa, il 28 febbraio 2024, “il Ministro Adolfo Urso al fine di sostenere i progetti in graduatoria degli interventi agevolativi “Progetti Pilota”….ha firmato un Decreto che assegna 66,2milioni di euro al fine di permettere lo scorrimento della graduatoria cosi supportando progetti aventi rilievo per lo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale ed occupazionale”.

Il Decreto consente l’assegnazione di circa 6,2 milioni di euro al PROGETTO PILOTA “LE TERRE DEL G.A.L. MONGIOIE” presentato, dal nostro Consiglio di Amministrazione, in data 11 febbraio 2022.

Per questo progetto l’ambito tematico che avevamo individuato è stato quello della competitivita’ del sistema produttivo con la creazione di filiere ed in particolare quella bosco- castagno-legno ed una forte valorizzazione delle risorse naturali, in particolare quelle forestali dei boschi in un’ ottica di TURISMO SOSTENIBILE.

E’ risultata una scelta vincente!

Per il territorio monregalese si tratta di un rilevante successo che vede premiato l’impegno profuso e la tenacia nel perseguire un obiettivo difficile da raggiungere in considerazione del notevole numero di progetti presentati in tutta Italia, ben 50 di cui solo 29 ammessi.

Per questo ringraziamo di cuore chi, nel 2021, ci ha dato fiducia e con noi ha creduto al Progetto:

46 imprenditori del territorio, 26 del settore agricolo, 6 del settore artigianale e 14 del settore recettivo-turistico, operanti 2 a Briaglia, 2 a Frabosa Soprana, 3 a Frabosa Sottana, 1 a Lesegno, 2 a Monastero Vasco, 1 a Monasterolo Casotto, 2 a Montaldo, 2 a Niella Tanaro, 4 a Pamparato, 3 a Roburent, 7 a Roccaforte, 2 a Sale San Giovanni, 6 a San Michele, 4 a Vicoforte, 3 a Villanova, 2 a Viola.

I loro 46 progetti sono finanziabili con un contributo a fondo perduto fino ad un massimo del 60% del costo dell’intervento.

E’ doveroso oltremodo ringraziare queste 46 Imprese in considerazione del fatto che i loro progetti possono consentire la realizzazione, con contributo ministeriale pari al 100% del costo, dei progetti presentati sul Turismo Sostenibile nell’ambito dello stesso Progetto Pilota, dai Comuni di Frabosa Sottana, Niella Tanaro, Montaldo, Pamparato, Roburent, Roccaforte, Sale San Giovanni, Villanova e dall’Unione Montana di Ceva.

Innovativi percorsi naturalistici in area forestale per un Turismo Sostenibile caratterizzano i progetti di tutti questi Comuni e dell’Unione Montana.

In più il progetto di Montaldo prevede la realizzazione di un Parco Avventura e di una ZIP LINE, quello di Pamparato un campo da padel, quello di Roccaforte di un PUMP TRACK, di una palestra di roccia e di una ZIP LINE.

Alcuni di questi interventi oggi non esistono e sicuramente rappresentano un contributo determinante per la crescita dell’offerta turistica di tutto il territorio.

Per questo importante traguardo raggiunto un sincero GRAZIE alle 46 Imprese. Per noi tutti una gran bella soddisfazione.

Beppe Ballauri

Giorgio Giaccheri

Paolo Manera

Valter Roattino