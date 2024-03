Riso made in Cuneo, Coldiretti: "Risultato inedito di cura e valorizzazione della biodiversità"

In Piemonte si concentra la maggior parte della produzione italiana di riso, con 8 milioni di quintali prodotti principalmente nelle Province di Vercelli, Novara, Biella e Alessandria, ma piccole nicchie di produzione risicola sono presenti anche nella Granda, ad esempio nelle pianure situate tra Crocera di Barge e Staffarda, soggette a opere di bonifica già da parte dei monaci benedettini cistercensi nel XII secolo. È quanto evidenzia Coldiretti Cuneo nell’annunciare che proprio il riso Made in Cuneo sarà al centro del nuovo show cooking Campagna Amica all’Open Baladin Cuneo, l’appuntamento più goloso del giovedì sera cuneese.

Protagonista della serata di domani, giovedì 7 marzo a partire dalle ore 18, sarà la società agricola “Le Risaie dell’Abbazia” di Barge, aderente al circuito Campagna Amica, che porterà a conoscere e gustare il suo riso Carnaroli, non solo in chicco ma anche in farina.

“Coltiviamo riso – spiega il titolare Marco Ballari – sin dal 1966, quando abbiamo iniziato a selezionare le varietà che meglio si sposano con il microclima locale, caratterizzato da un’elevata escursione termica”.

Insieme alla moglie Lorena, Marco si occupa della coltivazione del riso dalla semina, che avviene intorno a metà maggio, fino alla raccolta a metà agosto; i mesi di settembre ottobre sono dedicati alla trebbiatura. “A questo punto – continua Marco – il riso è ancora dotato della lolla, per cui lo inseriamo all’interno di un seccatoio che abbasserà la sua umidità del 14% per poi continuarne la lavorazione fino ad ottenere il prodotto finito nella sua versione bianca o integrale”.

Durante lo show cooking, chef e studenti dell’Istituto Alberghiero di Dronero si cimenteranno nella preparazione in diretta di ricette studiate ad hoc per valorizzare la versatilità di questo prodotto naturalmente senza glutine che i partecipanti potranno assaporare in abbinamento a sorsi di birra Baladin e riproporre a casa propria.

“Una nuova tappa – commenta la Responsabile provinciale Elisa Rebuffo – del lungo viaggio alla scoperta delle realtà locali che costellano il nostro territorio. Gli show cooking rappresentano un’opportunità per conoscere meglio i produttori quanto i frutti del loro lavoro, che spesso sono il risultato inedito di un’attenta cura e valorizzazione della nostra biodiversità”.

Appuntamento dunque per giovedì 7 marzo alle ore 18, all’Open Baladin in piazza Foro Boario a Cuneo. L’evento è gratuito e aperto a tutti con obbligo di prenotazione (telefono: 0171 489199).