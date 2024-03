Rotatoria in frazione Bricco di Cherasco: aggiudicati alla Sam Srl i lavori di costruzione

Verrà affidato alla ditta Sam costruzioni Srl di Cherasco, il cantiere della rotatoria che rimpiazzerà, in frazione Bricco, l’incrocio fra la Statale 231 e via Fossano.

L’azienda ha vinto la gara d’appalto, affidata dall’Amministrazione comunale alla Centrale unica di committenza di Bra (ente tecnico che svolge le procedure per molti comuni del circondario cittadino), con un ribasso del 13,6 per cento rispetto ai 350mila euro di lavori a base d’asta. Nel complesso, il costo totale dell’infrastruttura, finanziata con fondi comunali, ammonta a 490 mila euro, 127mila dei quali a disposizione dell’ente locale per spese impreviste.

I risultati della procedura sono stati resi noti martedì 27 febbraio, al termine delle verifiche sulle offerte economiche presentate dalle imprese che hanno aderito al bando: la proposta della Sam, pari a 314mila euro, è risultata più vantaggiosa, per il comune, rispetto a quelle di Eurotec Scarl, realtà di Savigliano e di Cauda strade di Montà. L’apertura del cantiere, da ultimare entro due mesi, avrà luogo entro il mese di aprile.

Il progetto definitivo dell’opera, commissionato all’ingegner Giorgio Giamello di Alba, che sovrintenderà i lavori, prevede la costruzione di una rotatoria, con un’isola centrale del diametro di 25 metri, dotata di cinque innesti viari, per collegare, oltre agli assi principali, anche quelli secondari. L’area, dove oggi si trova un bivio, verrà escavata, la terra rimossa per fare spazio alla struttura, delimitata da cordoli di cemento. L’area interna così ottenuta sarà occupata da un’aiuola, l’immissione dei veicoli verrà regolamentata con isole spartitraffico rialzate. È prevista anche l’installazione di barriere di protezione esterne e di un impianto di illuminazione.

Per tutta la durata del cantiere verrà garantita la circolazione sulla tratta: uno snodo importante sulla direttrice per Fossano, percorso ogni giorno da grandi volumi di traffico, causa di criticità che avevano indotto l’Amministrazione comunale ad avviare, nel 2019, lo studio di fattibilità della rotatoria, seguito, nel 2021, dall’incarico di progettazione.

Commenta il sindaco Carlo Davico: "La sistemazione dell’incrocio che collega la frazione Bricco alla Statale 231 avrà influssi positivi non solo sulla viabilità locale, che verrà riorganizzata, ma anche sulla sicurezza degli utenti che ogni giorno percorrono la strada. Riducendo la velocità dei veicoli in transito all’altezza dell’abitato ci auguriamo di tutelare al meglio i residenti, che da anni attendevano questo importante intervento di regolamentazione dei flussi di traffico":