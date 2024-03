Quei sentieri per biker sull'Alpe Seirasso sono abusivi come sostengono i margari?

Nel giugno 2020 il Comune di Magliano Alpi, rappresentato dal sindaco Marco Bailo, aveva presentato un esposto in Procura e ai Carabinieri Forestali perché sull’Alpe Seirasso sarebbero stati tracciati abusivamente alcuni sentieri, percorribili a piedi o in bici, sui pascoli destinati ai malgari, di proprietà proprio del Comune.

A scoprire i tracciati era stato un malgaro che aveva riferito all’allora vicesindaco di aver visto un furgone con un escavatore che li avrebbe effettuati a 1.500 metri di altitudine, dove ci sono gli stalli per gli alpeggi, senza però averne avuto l’autorizzazione.

La vicenda è approdata in Tribunale a Cuneo, dove sono imputati L.T., titolare di una ditta di escavazioni di Villanova Mondovì, ed E.M., della Prato Nevoso Spa, che avrebbe dato ordine di procedere coi lavori.

La Procura, che ha chiesto la condanna di 2 mesi di reclusione e 12mila euro di ammenda per entrambi gli imputati, sostiene la sussistenza di una violazione in materia edilizia. Nel corso dell’istruttoria era stato ascoltato il primo cittadino Marco Bailo, che aveva spiegato come i lavori non fossero mai stati autorizzati dal Comune.

"La montagna è di tutti, se ci sono sentieri ci sono delle vette e qualcuno ci potrà passare", le parole con cui la difesa ha presentato le proprie conclusioni. Per il legale non vi sarebbe stata nessuna realizzazione di strade o sentieri: "Quelli c'erano già – ha spiegato – ed erano stati originati dal passaggio delle mucche, degli escursionisti o dal dilavamento delle acque. Nessuno ha affermato che sia stato realizzato qualcosa di nuovo, se non magari per qualche metro".

Quei tracciati, dunque, per il difensore, che ha chiesto l'assoluzione degli imputati, sarebbero stati regolari: “Le opere sono state eseguite su sentieri già previsti dalla Regione ed esistenti in loco: non c’è certezza nemmeno sulla quantificazione delle opere. Non ogni opera compiuta in area a tutela paesaggistica può essere ritenuta vietata: anzi, è pacificamente ammessa l’opera di manutenzione ordinaria”.

Il prossimo 12 marzo è attesa la sentenza.