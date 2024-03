Quando parliamo di emergenza caldaie Rinnai parliamo del servizio di assistenza clienti post-vendita che è un servizio molto importante per le persone che hanno deciso di acquistare una caldaia da parte di questa azienda e sono tante e poi vogliono avere un supporto anche in caso di emergenza e aggiungeremo non solo.

Anche perché spesso e volentieri si parla di persone che non è che hanno deciso di dare fiducia a questa azienda a caso ma lo hanno fatto perché magari hanno avuto un amico che ha in casa un dispositivo di questa azienda e che gli ha raccontato dei risultati che sta avendo sia per quanto riguarda l'efficienza energetica che comunque è la cosa che interessa di più e sia anche per quanto riguarda l'assistenza clienti.

Questo vuol dire che per esempio gli avrà potuto raccontare che in un momento di emergenza i tecnici della Rinnai non l'hanno fatto aspettare chissà quanto tempo e questa è una garanzia non da poco quando si ha una caldaia e tutti sappiamo che le caldaie sono dei dispositivi potenzialmente pericolosi e che qualche volta potrebbero richiedere degli interventi molto tempestivi.

Magari abbiamo il sospetto di una perdita di gas o sentiamo dei rumori strani o ancora peggio sentiamo degli odori strani, e quindi è chiaro che vogliamo avere la certezza che i tecnici non ci mettono a rischio facendoci aspettare troppo tempo.

Poi c'è anche da dire che non sempre per forza ci deve essere coinvolta una emergenza e semplicemente può capitare che la caldaia a un certo punto si blocchi oppure magari ha difficoltà di erogazione con l’acqua calda e noi comunque vogliamo che questi tecnici non ci fanno aspettare per non rimanere senza.

Certo è che i tecnici della Rinnai come i tecnici di qualsiasi azienda di caldaie, intanto, ci metteranno in guardia sul fatto che ci sono degli interventi di manutenzione ordinaria obbligatoria per legge che vanno garantiti alla caldaia e che a parte l'obbligo servono proprio per evitare poi dei problemi a lungo termine e quindi altri guasti e malfunzionamenti sostanzialmente.

Non sempre si può prevedere in anticipo il costo per un intervento del servizio di assistenza Rinnai

Come dicevamo del titolo di questa seconda parte non sempre è possibile prevedere in anticipo il costo per l'intervento di un servizio di assistenza e questo perché le variabili ci possono sempre stare

Ad esempio, magari abbiamo deciso di contattare questi tecnici non per un'emergenza ma per un intervento di manutenzione ordinaria e poi all'interno del check up che riguarda la stessa e si accorgono che c’è una componente che deve essere sostituita ed è chiaro che questo alza il prezzo ed è soprattutto altrettanto chiaro che per telefono non potevano dircelo.

E non è un caso che giustamente questi professionisti non vogliono rischiare di fare brutta figura e di esporsi e quindi per telefono di sicuro ci possono dire il costo di chiamata e più o meno il tariffario, ma un preventivo preciso lo faranno in presenza.