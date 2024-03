A volte può essere veramente risolutivo informarsi con uno specialista riguardo l'intervento legato al laser per cicatrici, e cioè quel trattamento che avrà come obiettivo il miglioramento significativo dei segni sulla pelle.

Essi possono essere causati da tutta una serie di cose, partendo dall'acne, ma anche ferite, ustioni, oppure nel caso peggiore lesioni.

In questi casi le cose peggiori da fare sono sia procrastinare, e cioè aspettare di fare la vista con lo specialista, e sia essere superficiali, e cioè non informarsi nel migliore dei modi.

Mentre la cosa migliore è andare a parlare subito con chi di dovere per fare tutte le domande che servono in questo caso, e per comprendere come bisogna muoversi. Ma soprattutto bisogna creare un rapporto di reciproca fiducia con lo specialista il quale cercherà di capire quali sono le aspettative del suo paziente.

Inoltre cercherà di comunicargli qual è il tipo di miglioramento che si può ottenere relativamente a quelle specifiche cicatrici.

Teniamo presente che il laser non è l'unico modo per lavorare sulle cicatrici: però di sicuro è uno dei più apprezzati per il fatto di non essere molto invasivo rispetto ad altri, perché per esempio si è notato che risulta essere molto efficace e risolutivo quando la cicatrice è legata all'acne.

Ricordiamo anche che ogni persona ha una situazione a sé, e cioè può avere una cicatrice diversa, che può essere stata provocata da tante cose: ed ecco perché lo specialista per capire come muoversi, oltre al fatto che dovrà comprendere se può usare il laser, e quale, visto che ce ne sono tanti.

Giusto per fare un esempio secondo gli esperti è bene utilizzare il laser a luce pulsata intensa nei casi di una cicatrice Iper pigmentata, che di solito si presenta con un colore scuro per via della melano genesi, che serve per riparare. Ma in questo caso comunque si possono avere degli ottimi risultati.

Oppure per fare un altro esempio possiamo parlare delle cicatrici ipopigmentate che risultano chiare rispetto alle parti della pelle dove non ci sono.

Scopri le cose più importanti sulla tecnologia laser

Come abbiamo visto quindi ci possono essere vari tipi di cicatrici anche di laser: ed ecco perché è inutile generalizzare, o arrivare a conclusioni affrettate, perché la cosa migliore è andare a parlare con lo specialista per cercare la strada migliore per risolvere il problema. Teniamo presente che per fortuna si parla di un settore che si è evoluto negli ultimi anni, grazie allo sviluppo della tecnologia laser, per la quale di solito si usa soprattutto quello che si chiama CO2 e cioè il laser frazionato ablativo che è molto utile sia per l’epidermide che per il derma. Anche se dopo l'intervento c'è bisogno di un po' di convalescenza.

Un recupero più rapido invece è garantito dal laser frazionato a infrarossi il quale lavora sul derma e non sull'epidermide, visto che non è ablativo, andando anche a produrre quelle che si chiama fotocoagulazione, e che viene distribuita in delle micro colonne che sono circondate da un tessuto sano che poi attiverà il processo riparativo.