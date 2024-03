Pasqua e Pasquetta al “New Wellington” di Paesana

Incassato l’ennesimo “tutto esaurito” di prenotazioni per il menù a base di fritto misto di domenica 10 marzo, per lo staff di Patrizia Abate Daga del ristorante-pizzeria “New Wellington” di via Reginaldo a Paesana sta per giungere l’ora di buttarsi a capofitto nell’organizzazione e nell’allestimento dei pranzi di Pasqua e Pasquetta di domenica 30 marzo e lunedì 1 aprile.