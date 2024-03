Al Don Bosco di Cuneo il 2° appuntamento sulle ragioni storico sociali della guerra tra Israele e Palestina

Giovedì 7 marzo alle 21, nella Sala della Comunità del Cinema Don Bosco di Cuneo, secondo dei quatto appuntamenti del percorso articolato in quattro settimane per esplorare le ragioni storico-sociali e le connotazioni emotive connesse al recente conflitto tra Israele e Palestina.

Si tratta della proiezione di tre film che, con il linguaggio artistico, esplorano le connotazioni emotive di varie situazioni che il conflitto produce.

La seconda pellicola sarà il film francese "Il figlio dell'altra"

Joseph Silberg è un ragazzo israeliano che vive spensierato i suoi pochi anni e il suo sogno di scrivere canzoni, da cui lo separa il servizio di leva obbligatoria nell'esercito. Figlio di un ufficiale e di una dottoressa che lo amano incondizionatamente, scopre durante la visita militare che il suo gruppo sanguigno non è compatibile con quello dei genitori. Scambiato diciotto anni prima con Yacine Al Bezaaz, palestinese dei territori occupati della Cisgiordania, Joseph è sconvolto e confuso.

La rivelazione getta nel caos le rispettive famiglie che provano a incontrarsi e accorciare le distanze culturali. Ma le 'questioni politiche' hanno la meglio sul buon senso e sui padri, che finiscono per rinfacciarsi in salotto il dolore dei rispettivi popoli. Rifugiatisi in giardino, Joseph e Yacine provano a interrogarsi sulla loro identità e sul loro destino.

I loro incontri si faranno sempre più frequenti, fino a quando non decideranno di entrare l'uno nella famiglia dell'altro, frequentando la vita che avrebbero dovuto vivere e rientrando in quella che gli è capitato di vivere.



Biglietti : Serata del 29/02: ingresso libero (consigliata la prenotazione) | Film: biglietto unico € 5,00