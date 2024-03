"Metti un cretino a cena": la commedia dialettale dei "Ij Motobin”in scena a Saluzzo

Ultimissimi posti disponibili per la sera di venerdì 8 marzo alle 21, per lo spettacolo “Metti un cretino a cena”, commedia brillante in tre atti di Giovan Battista Nanfa portata in scena dalla compagnia “Ij Motobin” al Teatro Magda Olivero di Saluzzo all’interno della stagione teatrale dialettale organizzata da Ratatoj APS.

La replica di sabato 9 marzo è già sold out. Il costo del biglietto è di 8 euro. Per prenotare il posto, contattare il numero 3290488854. Informazioni ulteriori su www.cinemateatromagdaolivero.it.

Lo spettacolo è ambientato nella Cuneo “bene”, dove un gruppo di amici organizza cene speciali, dove ognuno di loro invita personaggi ritenuti cretini e dove l’obiettivo della serata è farsi beffe di loro. Gli invitati sono naturalmente ignari di questo gioco che si svolge alle loro spalle.

Questa serata però, per Giulio Baravalle, si rivolterà inaspettatamente contro di lui. Bloccato infatti da un “colpo della strega”, si troverà trattenuto in casa con il suo “cretino” che avrebbe dovuto accompagnarlo alla cena, Cesco Pigneul, contabile dell’Ufficio Imposte, appassionato costruttore di modellini con i fiammiferi e abbandonato da una esasperata consorte.

La sua ingenuità, semplicità e una inarrestabile capacità di combinare gaffes di proporzioni cosmiche, creeranno un vero scompiglio nella vita di Giulio. Basti dire che verrà lasciato dalla moglie, tormentato dall’amante e correrà il rischio di un’inchiesta dell’ufficio delle Imposte.

Sul palcoscenico saluzzese saliranno Luca Odello, Marisa Perona, Monica Perona, Rituccia Gertosio, Silvio Anellino, Aldo Mogna, Valentino Inaudi, Luisa Bodrero, Piero Fornetti.