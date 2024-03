Un luogo per incontrare ed incontrarsi, riflettere, condividere ed insieme progettare.Nasce a Dronero “La Saletta” dell’associazione Prometheus, piccolo spazio raccolto ma soprattutto tenace scommessa: “Partiamo da qui - racconta Stefania Riboli tra le prime persone a credere nell’associazione - Ci sono storie che sanno di passato, fatica e noia. Ci sono storie che profumano di fiori, di fuoco, sole caldo e canti del vento. La nostra storia è fatta di entrambe.”

E “Le Storie” è anche il titolo scelto per tre incontri organizzati con persone che hanno voglia di condividere le loro esperienze lavorative e di vita. Attraverso il racconto e il dialogo che ne scaturisce si coglieranno spunti e stimoli educativi.Il primo a raccontarsi sarà il giovane Matteo Tolosano, venerdì 8 marzo alle ore 20:45.

Classe 1992, dronerese, Tolosano è un biologo dell'ambiente, naturalista, guida Escursionistica Ambientale e fotografo amatoriale. Dopo la laurea magistrale, nel 2016, ha effettuato diverse spedizioni in giro per il mondo, a partire dalle isole Kerguelen (nel sud dell'oceano indiano) dove ha vissuto per 13 mesi studiando piante, insetti e cambiamenti climatici tra pinguini, albatros, otarie e altri animali subantartici. Tornato in Europa è stato assistente di campo per due progetti: uno riguardante lo studio delle foreste e le influenze della crisi climatica su di esse, un altro che invece analizzava i licheni della tundra in Norvegia.

Alla fine del 2018, ha intrapreso una nuova avventura scientifica che, con il progetto "Vanishing glaciers" del politecnico di Losanna (Svizzera), lo ha portato a compiere una decina di spedizioni scientifiche sui maggiori massicci montuosi del mondo: Himalaya, Alpi, Pamir, Rwenzori, Alpi neozelandesi, Groenlandia, Caucaso, Alaska range,... “Gli incontri - spiegano dall’associazione Prometheus - registrati e trascritti, faranno parte di ‘Fieno in Cascina’, un archivio di storie, piccole e grandi, di cui avere cura come patrimonio a disposizione di studenti, ricercatori o semplici curiosi.”

I posti sono limitati, pertanto è consigliata la prenotazione. Per informazioni: prometheusfalci@gmail.com o tramite whatsapp al 3802884926. Il mercoledì pomeriggio, dalle ore 16 alle ore 18, è possibile recarsi direttamente presso la sede che si trova in via Roma 19B.