Per la rassegna SPETTACOLARE! al Don Bosco di Cuneo il concerto "Le donne di Faber"

Il quarto appuntamento della Collezione Inverno-Primavera 2024 del cartellone di eventi SPETTACOLARE! propone il gradito ritorno del gruppo musicale Il Colore del Vento con il concerto Le donne di Faber, in scena al Don Bosco sabato 9 marzo, alle ore 21.

Le donne e il loro mondo hanno sempre occupato un posto di rilievo nel vasto repertorio di Fabrizio De Andrè. Un universo, quello femminile, da esplorare con meraviglia e stupore, tra mille sfaccettature e sfumature. E poi da raccontare e da cantare.

Donne, bambine, sante, prostitute: Suzanne, Maria di Nazareth, GIovanna d’Arco, Nancy, Bocca di Rosa, Princesa, Sally, Franziska, Marinella e tante altre ancora.

Una rassegna di figure di donna che meritano sempre, come ricorda il cantautore genovese ne Le Passanti, da un brano di Georges Brassens, la dignità di essere regine, perché sanno rendere la vita degli uomini gioiosa, perché esse stesse sono gioia, sono forza vitale, sono da pensare sempre con amore, come le compagne di un viaggio, i cui occhi sono davvero il più bel paesaggio, e mai, come talvolta accade nel nostro tempo, con possesso e violenza.