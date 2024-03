Treiso, il generale Zarrillo presenta il suo secondo libro "Vino ad esportarsi ed altre piccole storie”

“Racconti di un tempo passato, di quella Langa che inizio a riscattarsi”, sono le parole con cui il generale di Brigata dell’Esercito in congedo, Antonio Zarrillo, descrive il suo secondo libro “Vino ad esportarsi ed altre piccole storie” (ed. Langhe, Roero Monferrato), che verrà presentato a Treiso, venerdì 15 marzo, alle ore 21 presso la sala incontri del Centro culturale Don Flori in piazza Leopoldo Baracco.

L’autore ha raccolto in questo volume una serie di racconti ambientati tra le Langhe e il Monferrato a cavallo tra gli Anni ’60 e gli inizi degli ‘80 del secolo scorso. Sono i territori dove il generale ha trascorso la sua infanzia, a Diano d’Alba in particolare, ma tutti i luoghi che fanno da sfondo alle storie, trascendono il tempo. La provincia come luogo dell’anima nel quale personaggi realmente esistiti, ma con nomi di fantasia, sono i protagonisti di una vita di provincia scandita da ritmi rassicuranti, e da un modo di divertirsi leggero e spensierato.

Come per il primo romanzo dal titolo “Sotto il campanile”, anche il ricavato della vendita di questo libro verrà devoluto a sostegno del progetto “Il Pane di San Teobaldo” del Duomo d’Alba a favore delle persone e delle famiglie più bisognose. Ingresso libero.