"Vino singolare femminile": il WiMu Museo del Vino a Barolo festeggia le donne

La Giornata internazionale dei diritti delle donne è una ricorrenza internazionale che si celebra l'8 marzo di ogni anno e sottolinea l'importanza della lotta per i diritti delle donne.

In occasione di questa giornata importante, sabato 9 marzo il WiMu - Museo del Vino presso il castello comunale Falletti di Barolo, viene proposto un nuovo format completamente dedicato al rapporto che lega il mondo delle donne e il mondo del vino.

Il WiMu - Museo del Vino, ideato dall’architetto svizzero François Confino, è un percorso museale che si snoda attraverso i 5 piani del castello comunale Falletti di Barolo. Dalla terrazza, da cui ammirare e riconoscere i paesaggi vitivinicoli riconosciuti patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, si scende lungo i piani del maniero per scoprire il legame tra il Vino e l’Uomo, le arti e la storia.

Il 9 marzo saranno proposti due speciali appuntamenti alla scoperta, invece, del rapporto fra le donne e il vino.

Alle ore 10.30 e alle 15.30 la visita tematica “L’animo di(vino) delle donne” racconterà, tramite aneddoti, curiosità e storie vere, dall’antichità ai nostri giorni, il complicato, ma allo stesso tempo affascinante, rapporto che lega donne e vino.

Durante la visita, verranno messi in gioco i propri sensi , in particolar modo, le proprie capacità olfattive.

A seguire, alle ore 11.45 e 16.45, all’interno della Sala denominata Tempio dell’ Enoturista, sarà possibile partecipare al laboratorio “Wine on paper” a cura di PurpleRyta.

Nella “wine painting class” sarà possibile scoprire e sperimentare, sotto la guida dall’artista, la tecnica di pittura col vino.

La tecnica del “wine on paper”, vino su carta, prevede proprio di partire da una macchia spontanea del vino per innescare il processo creativo da cui nascerà̀ un’opera tra l’astratto e il figurativo.

Info e prenotazioni

Visita tematica “L’animo di(vino) delle donne”:

Costo della visita guidata 5 € a partecipante, oltre al biglietto d’ingresso ridotto, 7 € anziché 9, riservato a chi parteciperà all’attività (i titolari di Abbonamento Musei pagano solo la visita guidata).

Durata della visita: 1 ora circa

Laboratorio “Wine on paper” :

Costo del laboratorio 30 € a partecipante.

Per chi parteciperà al laboratorio, nell’arco della giornata, il biglietto d’ingresso ridotto al WiMu a 7 € per la visita in autonomia

Durata del laboratorio: 30 minuti circa. Posti limitati





Pacchetto visita guidata + laboratorio creativo:

Tariffa speciale 40 € a partecipante

Durata complessiva: 2 ore circa

E' possibile prenotare per entrambe le attività (visita o wine painting class) oppure soltanto per una delle due.

PER INFO E PRENOTAZIONI:

Prenotazione fortemente consigliata.

Per prenotazioni, scrivere a: info@wimubarolo.it

Per info, consultare il sito: www.wimubarolo.it