La Pasqua di Streglio: ritorna l'uovo delle favole

Nell’anno del centenario della fondazione il Marchio Streglio 1924, acquisito e rilanciato di recente da Galup, si appresta a festeggiare la Pasqua, portando in dono la poesia di un saper fare artigianale, che si intreccia con la storia della città di Torino, e si tramanda da un Maître Chocolatier all’altro.

L’Uovo delle Favole, con il suo raffinato cioccolato, è un dolce incantesimo, una magia che avvolge e conquista il palato di grandi e piccini. Ogni Uovo di Pasqua creato da Streglio racconta una storia di eccellenza e bontà, che prende forma attraverso la fantasia e le sapienti mani dei pasticcieri, fino a essere trasformata in un momento magico e indimenticabile.

Il guscio di cioccolato fondente o al latte è impreziosito, nella sua parte interna, da nobili creme e racchiude inaspettate prelibatezze che regalano, allo sguardo e al gusto, la golosa meraviglia di una sorpresa inaspettata quanto gradita.

L’uovo delle Favole alla Nocciola ha un guscio di goloso e delicato cioccolato al latte, rivestito nella sua parte interna da una dolce crema con granella di nocciola; nel suo cuore sono custodite deliziose dragées, pronte per essere assaporate e donare autentica gioia.

L’uovo delle Favole al Pistacchio ha un guscio di raffinato e intenso cioccolato fondente, impreziosito nel suo interno dalla prelibata crema con granella di pistacchio, e un cuore magico di dragées tartufati a cui sarà impossibile resistere.

L’uovo delle Favole è proposto in un prezioso astuccio dalle intense sfumature di blu e oro, che disegnano un incantevole cielo stellato. Una confezione raffinata per esaltare l’eccellenza del cioccolato e rendere indimenticabile la giornata di Pasqua a bambini e adulti, accomunati dalla gioia di un momento magico fatto di autentica e spensierata condivisione.







L’Uovo Streglio, avvolto in elegante carta blu e oro dalla finitura vellutata, è disponibile in due straordinarie versioni.

Una ricetta propone il suggestivo incontro tra il sapore antico del caramello e la delicatezza del cioccolato al latte; il risultato è un uovo dalla dolcezza avvolgente e confortante.

Nella seconda ricetta la morbidezza del finissimo cioccolato si unisce alla croccantezza della granella di nocciola; nasce così un uovo dal contrasto irresistibile quanto appassionante.

Il cuore dell’Uovo Streglio racchiude gli autentici Giandujotti di Torino Streglio.







La qualità del cioccolato Streglio renderà speciale la vostra Pasqua, perché il mondo Streglio è il regno delle cose speciali, dove poter scoprire sapori inaspettati che nascono da ricette uniche e preziose che hanno fatto la storia del cioccolato a Torino, e che dal 1924 incantano gli appassionati più raffinati.







Le uova Streglio 1924 sono in vendita presso gli store Galup di Torino - via Andrea Doria, 7 - e Pinerolo - via Fenestrelle, 34 - online su www.streglio1924.it e www.galup.it e nei migliori negozi di tutta Italia.