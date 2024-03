Ex Ilva, Bergesio: ""Importante sostenere progetti di rilancio, forniture ed occupazione"

"Il provvedimento di ieri è volto al rafforzamento delle misure a sostegno delle aziende in questo momento complesso, in particolare l’ex Ilva. Non serve ricordare che l’acciaio è un asset strategico perchè interessa tutta l’industria. Il decreto include varie misure di sostegno toccando aspetti fondamentali, in particolare l’indotto.

Questo Governo, per assicurare la continuità produttiva di Acciaierie Italiane nonché quella delle aziende dell’indotto, ha seguito sin dal suo insediamento la vicenda, che sta duramente colpendo i lavoratori, la città di Taranto e il territorio, ma anche altri stabilimenti del gruppo, Cornigliano Genova, Novi Ligure, Racconigi, Gattinara, Salerno, Paderno Dugnano (Mi), Legnaro (PD).

Gli emendamenti della Lega recepiscono le istanze raccolte in vari momenti di confronto. Pensiamo a misure di garanzia per le aziende sulla prededucibilità dei crediti, alle tutele occupazionali come l’integrazione al reddito per i lavoratori dell’indotto.

Ricordiamo la norma per la concessione da parte del Mef di finanziamenti a titolo oneroso della durata massima di cinque anni, nel limite massimo di 320 milioni di euro per l’anno 2024, in favore delle società che gestiscono gli impianti siderurgici, al fine di supportare le esigenze di continuità produttiva e aziendale e assicurare la salvaguardia dell’ambiente e la sicurezza. L’obiettivo è continuare a sostenere con convinzione le sorti del gruppo, ma impostando un piano di recupero e progetti di rilancio”.

Così il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, intervenendo in dichiarazione di voto sul dl Ex Ilva.