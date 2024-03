Saluzzo, Cirio incontra gli alpini ignorando l’amministrazione. Il sindaco: “Sgarbo istituzionale”

Ieri sera – martedì 5 marzo alle 19, al circolo Interno due di Saluzzo, su invito del governatore della Regione Alberto Cirio, si è svolto incontro con i gruppi della sezione Ana Monviso e le relative madrine.



Il presidente Cirio ha illustrato alla platea degli alpini e agli intervenuti il bando approvato dalla Regione sul finanziamento alle associazioni d'arma e combattentistiche. Erano presenti, oltre al governatore Alberto, l' assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi e i consiglieri regionali Paolo Demarchi e Matteo Gagliasso. Il fatto che non sia informata l’amministrazione comunale ha suscitato le rimostranze del sindaco della città, Mauro Calderoni, che, in una nota stampa, stigmatizza il fatto.



“Ieri – commenta il sindaco di Saluzzo - circolava voce che il presidente Cirio fosse in città per incontrare i gruppi alpini della sezione Monviso. Non credevo fosse un incontro istituzionale poiché è buona prassi, in questi casi, avvisare il sindaco del comune coinvolto. Approfondendo, ho scoperto invece che si trattava di iniziativa istituzionale della Regione Piemonte, promossa addirittura su carta intestata".



"La conferma – argomenta Calderoni – l’ho avuta da un post del consigliere comunale e regionale Paolo Demarchi che, proprio ieri, ha disertato il consiglio comunale che ha approvato all’unanimità la variante strutturale relativa all’ampliamento Sedamyl e la realizzazione del nuovo polo scolastico e sportivo della città e del territorio. Un doppio sgarbo grave quindi alla città di Saluzzo e a chi la rappresenta pro tempore – considera rincarando la dose il sindaco - , segno di come certa politica pensi di poter piegare le istituzioni alle esigenze della propaganda. Mentre i consiglieri comunali di maggioranza e minoranza, presenti al consiglio di ieri sera, facevano insieme e compattamente un grande passo avanti per il futuro della collettività, altre istituzioni facevano campagna elettorale. L’associazionismo ed il volontariato – si interroga retoricamente Calderoni – non sono e non dovrebbero restare patrimonio di tutta la comunità?”



Un caso, quello di Saluzzo, che rischia di aprire uno scontro tra Comune e Regione e tra l’amministrazione comunale e i vertici ella sezione Monviso degli alpini, con cui finora le relazioni erano state improntate alla cordialità e alla reciproca collaborazione. Sullo sfondo – a voler leggere tra le righe (ma nemmeno troppo) - l’infiammarsi degli animi in vista dell’ormai imminente campagna elettorale regionale e comunale.