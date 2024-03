Al Bonelli lezione di legalità e giustizia con l'Associazione nazionale magistrati

Mercoledì 6 marzo 2024 gli studenti della classe 4°A SIA hanno partecipato ad un incontro con la dott.ssa Cristiana Gaveglio giudice presso il tribunale di Cuneo, sezione G.I.P. - G.U.P. L’intervento è stato moderato dal prof. Graci.

L’incontro ha affrontato i temi della legalità e della giustizia. La dott.ssa è stata più che esaustiva nella sua spiegazione in merito al ruolo che ricopre il GIP (Giudice per indagini preliminari) e alle mansioni che ricopre il suo ruolo durante lo svolgimento delle indagini. Ha spiegato ai ragazzi come inizia un'indagine e come si può concludere e in quali passaggi è richiesto l’intervento del GIP e del GUP (Giudice per l’udienza preliminare): per esempio, è richiesto l’intervento del GIP per l’autorizzazione a procedere con le misure cautelari, su richiesta del pubblico ministero. La dott.ssa Gaveglio ha anche sottolineato che il diritto penale può riguardare tutti, anche i giovani studenti, perché chiunque può essere testimone, vittima o accusato.

Inoltre, si è soffermata sul tema del “Codice Rosso” che riguarda i reati collegati a rapporti affettivi, omicidi, minacce, stalking. Ha sensibilizzato su questo argomento e su quanto sia importante stare attenti e denunciare, perché con una denuncia si possono fermare i soggetti “pericolosi” prima che la situazione degeneri e si aggravi ulteriormente.

Si ringraziano il giudice Gaveglio per la disponibilità e la chiarezza con cui ha presentato argomenti delicati come quelli legati all’affettività e i responsabili del Bonelli che hanno permesso e curato questo importante momento formativo.