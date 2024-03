Ginnastica: ASD Team Cuneo ok al Campionato Individuale Silver LD

Si è svolta a Candelo (Biella), il 2 marzo scorso, la prima prova del Campionato Individuale Silver LD della FGC (Federazione Ginnastica D'Italia).

A rispondere presente c'era anche la ASD Team Cuneo, che ha schierato in pedana le sue atlete nella categoria Junior e Senior.

Per la Categoria LD Junior sono scese in pedana Marianna Catti e Viola Polito, entrambe con un programma nuovo e più strutturato. L'emozione per questa prima gara individuale le ha viste commettere qualche errore, ma, nonostante ciò, Marianna ha portato a termine la competizione con il terzo miglior punteggio al nastro. Per tutte e due c'è sicuramente un ampio margine di miglioramento. Era presente anche Beatrice Polito che, infortunatasi la settimana prima di questo appuntamento, ha voluto lo stesso esserci per sostenere le sue compagne.

Per la Categoria LD Junior 3 Eleonora Ferrero ha calcato il campo gara con determinazione e, pur commettendo qualche imprecisione, ha svolto una bella esecuzione al nastro, che le é valsa il secondo gradino del podio.

Infine, per la categoria LD Senior 2, la ginnasta più esperta della Team Cuneo, Giulia Forneris, ha presentato due esercizi nuovi, al cerchio e alle clavette, conducendo due esecuzioni lineari. Buona quella alle clavette, con qualche piccola imprecisione quella al cerchio. Ampio margine di miglioramento anche per lei, che ha dimostrato in tutti questi anni un’importante crescita tecnica.

Adesso l'attenzione delle atlete è focalizzata sul prossimo appuntamento, ovvero la prima prova del Campionato individuale Silver LC1 prevista ad Alba per il 9 marzo.