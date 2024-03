Sci alpino maschile: Corrado Barbera in gara a Kläppen per la Coppa Europa

Il meteo decisamente sfavorevole previsto per il week-end ha convinto Fis e organizzatori a cancellare anche il penultimo gigante stagionale previsto a Kranjska Gora per sabato 9 marzo. Una chance in meno per gli azzurri di mettere a segno un altro buon risultato, visti i recenti precedenti di Aspen.

Lo slalom, invece, si farà, ma sarà anticipato al sabato, proprio per evitare il grosso delle precipitazioni previste in particolar modo per domenica.

Gareggeranno sulla Podkoren: Alex Vinatzer, Stefano Gross, Giuliano Razzoli, Tommaso Sala e Tobias Kastlunger.

Corrado Barbera si stacca dal gruppo per andare a disputare le gare di Coppa Europa a Klaeppen, in Svezia.

Gli orari di gara rimangono gli stessi già previsti, prima manche alle 9.30 e seconda alle 12.30. Kranjska può a buon diritto essere considerata una delle tappe storiche della Coppa del mondo, dove tanti azzurri sono riusciti ad esprimersi ad alto livello. Il primo podio fu il terzo posto del compianto Leo David, nel 1978, mentre la prima vittoria si deve ad Alberto Tomba nel 1987. L’ultimo vincitore fra i rapid gates fu invece Manfred Moelgg nel 2008. Il podio più recente è il secondo posto di Stefano Gross del 2017.

Con la cancellazione della gara di Kranjska termina dunque la “regular season” del gigante che vede qualificati per le Finali di Saalbach quattro azzurri: Vinatzer, che è 12/o, De Aliprandini, 15/o, Della Vite, 24/o e Borsotti, 25/o.