Le navette per la Francia? Un disastro, tra guasti e cancellazioni quasi quotidiani

Il tunnel di Tenda è KO. Ma c'è il treno, con l'aggiunta delle navette. Questa dovrebbe essere la risposta in un Paese normale. E invece, come riporta il post del gruppo Facebook Ferrovia internazionale Cuneo-Ventimiglia-Nizza e come già più volte abbiamo scritto, la situazione è da terzo mondo.

Senza dimenticare che andare da Limone a Tenda e viceversa, tratta brevissima, costa la bellezza di sei euro a persona a tratta. Quando ci sono treni e quando non si guastano.

Questa la situazione, allo stato attuale, relativa alla giornata di oggi 6 marzo 2024: treno 22955 Cuneo-Ventimiglia ha viaggiato con circa 50 minuti di ritardo. Navette del mattino 22965-66-67-68-69-70 Limone-Tenda e viceversa cancellate.