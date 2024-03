Honda Olivero S.Bernardo accoglie la giovane talentuosa olandese Sjakkie Donkers

La Cuneo Granda Volley da pochi giorni ha accolto Sjakkie Donkers (classe 2005 185cm) ex giocatrice dello Sliedrecht Sport Club.

“Sjakkie Donkers – affermano i co presidenti Bianco e Manini – arriva in accordo con il suo procuratore Chris Peña per un progetto di crescita e consolidamento del suo talento.”

“Siamo molto orgogliosi di Sjakkie – afferma il suo procuratore Christopher Peña (Apex 8 Sport) - perché è una donna forte e indipendente e perché fa delle scelte a favore della propria salute. Ha preso la decisione difficile di uscire da una situazione complessa nello Schliederecht Sports Club e ha il pieno sostegno di tutti coloro che tengono alla sua salute e carriera agonistica oltre che alla crescita del suo talento.

Per fortuna il capitolo è chiuso e documentato senza ulteriori pretese in nessuna direzione e lei sta felicemente iniziando la preparazione per le prossime competizioni con la nazionale Olandese juniores under 20. Siamo tutti molto grati dell'ospitalità e della generosità che le sono state riservate a Cuneo e specifico che il club italiano non ha alcuna posizione nella storia con il suo club precedente.”