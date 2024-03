Tempo di Finali Territoriali e nuovi gironi per i Fiöi del Cuneo Volley

Marzo porta sempre con se le prime finali giovanili, dove al termine dei gironi territoriali Cuneo-Asti, si assegnano i titoli e si accede alle fasi regionali di categoria. Le squadre della LabTravel Cuneo non sono da meno e dopo aver già conquistato il Titolo di Campioni Under 19 Interterritoriali si prepara ad affrontarne altre.

Giovedì 7 marzo, alle ore 21.00 presso il Pala ITIS di Cuneo, si disputerà la Finale Territoriale Under 17 maschile; un derby tutto biancoblù tra la capolista LabTravel Cuneo Rossa allenata da coach Barbiero e la seconda classificata, la LabTravel Cuneo Bianca di coach Tavella. Una grande soddisfazione arrivare alla Finale con entrambe le proprie squadre di categoria, segnale positivo per tutto il movimento cuneese.

Inoltre, la compagine Bianca, ha concluso la fase del campionato di Prima Divisione maschile con gironi di andata e ritorno ed ha iniziato venerdì scorso la Semifinale di Play Off Finali sviluppata al meglio delle 5 gare.

Sabato 9 marzo, invece sarà Semifinale Territoriale per l’Under 15! La LabTravel Cuneo Rossa allenata dai coach Garino e Garro, capolista indiscussa del campionato territoriale con 16 vittorie su 16 partite giocate, ospiterà al Pala ITIS alle ore 15.30, la semifinale contro il Vbc Mondovì 4° classificato, in una gara secca. L’altra semifinale vedrà contrapposti Alba e Savigliano. L’eventuale Finale Territoriale si svolgerà Sabato 16 marzo alle ore 15.30 (luogo da definire in base ai risultati delle semifinali).

All’ultimo atto anche il campionato Under 13 3vs3, che nel pomeriggio di Domenica 10 marzo vedrà di scena a Savigliano l’ultimo concentramento per determinare il tabellone finale 1°-16° posto; Cuneo presente con tutte e 3 le proprie squadre di categoria. Nel frattempo domenica 3 marzo è cominciato per i giovanissimi Fiöi il campionato 6vs6 che ha subito visto la Lab Travel Cuneo vincente all’esordio casalingo contro Savigliano.