Volley A1F. Cuneo, che maratona con Roma! Le Gatte vincono al tie break e fanno un altro passo verso la salvezza

Vince Cuneo, in una partita infinita. La Honda Olivero S.Berardo la spunta per 3-2 (25-21, 27-25, 23-25, 18-25, 18-16) contro la Aeroitalia SMI Roma dopo quasi tre ore di gioco.

Alla fine ragazze sfinite, ma anche tanti applausi da parte del pubblico presente che ha potuto godere di uno spettacolo agonistico avvincente. A discapito di una tecnica non sempre eccelsa, ma ci sta.

Cuneo avrebbe anche potuto chiudere con un percorso netto: avanti 2-0 e 16-13 nel terzo le ragazze di Micoli hanno subito la rimonta delle avversarie, che una volta conquistato il parziale hanno acquisito fiducia mentre dall'altra parte è prevalso lo scoramento. Dopo un quarto set a senso unico, il tie break è stato da infarto, con Roma capace di arrivare ad un passo dalla vittoria sul 9-13

"A questo punto ci siamo guardate negli occhi ed abbiamo detto: un punto alla volta, la vinciamo noi!", ha urlato a fine partita il libero Serena Scognamillo. Così è stato. Azioni che non finivano più, i muscoli che cedevano, poi quando Anna Hall ha messo giù l'ultimo punto l'urlo liberatorio dell'intero palazzetto.

"Mi prendo la responsabilità per la brutta pallavolo espressa nel quarto set, ci sono state delle mancanze di comunicazione che non dovrebbero avvenire - l'analisi di coach Stefano Micoli - Per il resto c'è solo da fare un grande applauso alle atlete, che nel tie break con una formazione inventata si sono a loro volte reinventate e hanno saputo vincere"

IL MATCH

Fase di studio iniziale tra le due squadre, con il primo break dell'incontro a favore di Cuneo che arriva sul diagonale vincente di Stigrot per l'8-6. Vantaggio che aumenta sul +4 (11-7) con due errori di Bici e Melli: arriva il time out di coach Cuccarini, poi si torna in campo ed Enweonwu affonda il colpo in diagonale del 12-7. È la volta di Kubik: l'americana firma il suo primo punto personale in contrattacco e siamo 14-8 per Cuneo, poi dalla linea di fondo Enweonwu colpisce ed affonda la seconda linea capitolina: sul 16-9 c'è l'ultimo time out del coach di Roma. Le giallorosse provano una timida ripresa, riducendo lo svantaggio di due lunghezze (16-12) con un attacco a segno di Rivero e beneficiando dell'errore di Sylves: tocca a Micoli fermare il gioco. Serie di cambi palla, poi Cuneo torna a macinare punti: arrivano l'ace di Stigrot (21-15) ed il muro di Sylves del 23-16. La squadra di Micoli subisce un parziale di 3-0 e Roma torna sotto 24-21: Micoli chiama time out, poi Kubik mette il sigillo.

Parte subito bene la squadra di casa nel secondo set: Stigrot firma due punti consecutivi, Cuneo scappa 5-2 costringendo Cuccarini a chiamare subito time out. La tedesca è scatenata, al rientro in campo delle squadre mette a terra un altro punto e siamo 6-2. Roma alza la testa: Rucli e Rivero portano a -1 (6-5) le giallorosse, ma Cuneo torna a punto con Kubik su un'ottima difesa di Scognamillo: siamo sul 10-7, poi c'è il muro di Sylves che porta la squadra di Micoli avanti 14-10. Acuto romano con Rivero (14-12) ed il punto regalato alle avversarie dall'errore in attacco di Haak: sul 15-14 c'è l'interruzione del gioco da parte di Cuneo che al rientro va a segno con Enweonwu per il nuovo +3 sul 17-14. Arriva un'invasione sottorete delle Gatte e Roma torna a -1 (17-16), ma poi Haak ed Enweonwu stampano due muri alle avversarie, Stigrot piazza un ace e le biancorosse scappano di nuovo sul 21-16. Sipario sul set? Manco per idea: Rivero, Rosalez ed un errore in ricezione di Stigrot riportano le ospiti a -2 (21-19), poi arrivano i due punti di Schwan che rimettono le squadre in parità, 21-21. L'attacco di Haak è un'autentica boccata di ossigeno per le biancorosse, che vanno sul 23-21, la svedese firma anche il punto del set ball (24-22), ma Schwan pareggia ancora i conti a quota 24 e si va ai vantaggi dove decide il muro di Signorile (27-25).

Un muro di Molinaro e la palla out in attacco di Schwan portano Cuneo avanti 7-4 nel terzo parziale. Arrivano però il punto di Ciarrocchi in attacco e l'errore di Sylves sul primo tempo, Roma pareggia a 10, ma l'errore di Schwan ridà alle Gatte il break sul 15-13 prima che Enweonwu affondi il colpo del 16-13, punteggio sul quale l'allenatore romano ferma ancora il gioco. Enweonwu fa fatica a passare, sbaglia l'attacco del -1 e sul 19-18 coach Micoli la sostituisce con Ter Brugge, poi arrivano due muri avversari per il sorpasso avversario sul 21-22. Roma arriva al set ball (22-24) con l'attacco di Bici che chiude anche il punto del 23-25.

È Jessica Rivero a dare il break a Roma in avvio di quarto set, 3-5, poi arriva un muro su Enweonwu e sul 4-7 delle ospiti c'è il cambio in regia per Cuneo, con Scola che prende il posto di Signorile, ma Bici va ancora a punto e firma il +4 (4-8). Entra anche Hall per Molinaro, Enweonwu sbaglia l'ennesimo attacco e sul 6-11 arriva il secondo time out di Micoli, ma al rientro in campo Hall mette in rete la palla che vale il doppiaggio delle ospiti (6-12) poi c'è l'ace di Bici per il 6-13. È una girandola di cambi in casa biancorossa, entrano anche Tanase e Kubik, Cuneo recupera quattro break (due punti di Enweonwu, l'ace di Hall e un attacco di Tanase) riportandosi un po' più vicino sull'11-16. Arrivano un'invasione avversaria (13-17) ed il mani e fuori di Enweonwu che riaccendono le speranze cuneesi sul 15-18, ma Schwarz ricaccia indietro le velleità di rimonta delle Gatte firmando i punti del 15 e 16-21. Il tie break è dietro l'angolo con Tanase che serve in rete (18-24), chiude l'errore di Kubik.

Tie break nel quale coach Micoli decide di affidare la regia a Scola, con Enweonwu opposto, poi Hall e Sylves al centro, Stigrot e Haak in banda e la solita Scognamillo libero. Sul 2-2 Enweonwu esce per problemi al ginocchio destro, al suo posto entra Kubik e l'americana sbaglia l'attacco che consegna il break alle capitoline sul 2-4. C'è il time out di Micoli, Hall firma il punto della parità (4-4), poi arriva la battuta vincente di Ciarrocchi del 5-7 avversario prima che Schwan metta fuori il lungolinea della nuova parità a quota 7. Cambio campo con Roma avanti di una lunghezza, break giallorosso che arriva (8-10) su errore di Stigrot, poi c'è il lungolinea vincente di Rivero che costringe Micoli al secondo time out con le avversarie avanti 8-11. Le ragazze sono stanchissime, la benzina è finita da entrambe le parti, ma Roma ha in corpo l'adrenalina della rimonta e con Ciarrocchi si porta sul 9-13. Un sussulto cuneese con il muro di Sylves (11-13), il -1 (12-13) grazie al fallo di seconda linea commesso da Bici, poi arriva il pareggio a muro ad opera di Sylves su Rivero. Tutto da rifare. Il match ball di Cuneo arriva su attacco di Haak, ma si va ai vantaggi dove le Gatte chiudono al quarto tentativo con Hall