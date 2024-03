Volley femminile A1. Cuneo sfida Roma nel turno infrasettimanale, Enweonwu: "Avversaria ostica ma sono fiduciosa"

Dopo la preziosa vittoria in casa con la Uyba Volley Busto Arsizio le gatte biancorosse tornano a giocare al Palazzetto dello Sport di Cuneo nel turno infrasettimanale di questa sera, mercoledì 6 marzo, alle ore 20,30, per l’incontro valido per il ventitreesimo turno del campionato di Serie A1 Tigotà con l’Aeroitalia SMI Roma.

La Honda Olivero S. Bernardo è reduce da una convincente prestazione che ha visto le ragazze di Micoli portare a casa 3 punti preziosi per la classifica e per fare capolino fuori dalla zona retrocessione. Roma arriva da un match giocato ad alto livello contro Allianz Vero Volley Milano che le è valso un punto importante per entrare nella corte dei play off.

Nella gara d’andata le piemontesi non avevano raccolto nemmeno un punto dalla trasferta romana, cedendo per 3 a 1. In questa fase del campionato entrambe le squadre arriveranno motivate per la conquista della vittoria e si preannuncia una spettacolare battaglia capace di infiammare i tifosi cuneesi.

La società cuneese chiama a raccolta la propria tifoseria, proponendo i biglietti in tribuna rossa alla cifra simbolica di 2 euro, grazie allo sponsor S.Bernardo che pagherà la differenza di prezzo su ogni singolo biglietto acquistato. Una bella occasione per passare una serata di sport e supportare le proprie beniamine.

Domenica è stato presentato con grande successo l’inno ufficiale della squadra, realizzato dalla cantautrice Serena Garelli, che verrà intonato al Palazzetto dello Sport di Cuneo anche prima del fischio iniziale della partita di mercoledì sera.

DICHIARAZIONE DI TERRY ENWEONWU

"Dopo la partita di domenica ci stiamo preparando per fare un altro grande passo, penso che sia fondamentale sfruttare un po' l'entusiasmo e la sicurezza che abbiamo ritrovato dopo l'ultima vittoria. Si tratta comunque di un’avversaria ostica che viene anche lei da un buon periodo, sarà sicuramente una partita tosta e dobbiamo essere molto brave a concentrarci fin dall'inizio, ma sono fiduciosa che comunque riusciremo a fare un’ottima partita nonostante il periodo di non massima brillantezza che abbiamo passato. Stiamo cercando di ritrovare quella costanza e quella serenità che ci permetta di fare belle cose in campo."

ARBITRO 1:

Goitre Mauro

ARBITRO 2: Rossi Alessandro

VIDEOCHECK: Vaschetto Andrea

COME SEGUIRE IL MATCH DA CASA: Diretta streaming su Volleyball WorldTV (https://volleyballworld.tv/);-20% sugli abbonamenti mensili e annuali con il codice CUNEOGRANDA20Si rende noto a tutti i tifosi che è possibile scaricare l’app gratuita di Cuneo Granda Volley (disponibile per iOS e Android) per essere sempre aggiornati sull’attività delle gatte biancorosse. Alla fine di ogni match casalingo sarà poi possibile votare l’MVP dell’incontro.

E’ stato ufficializzato che l’incontro valido per 11° giornata di ritorno con il Vero Volley Milano si terrà sabato 9 marzo alle ore 18 presso Opiquad Arena di Monza.