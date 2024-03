Camilla ha bisogno di una pausa, la regina "forse in una spa in India"

(Adnkronos) - La regina Camilla potrebbe prendersi una pausa all'estero fino a lunedì, forse in una spa in India, da dove tornerebbe perfettamente riposata. Lo dice al canale britannico Gb News l'esperta reale Angela Levin, secondo cui lo stesso re Carlo "avrebbe insistito" affinché la moglie andasse in vacanza, perché "ha bisogno di un break" dai suoi doveri reali. Dalla diagnosi di cancro del sovrano, infatti, Camilla ha assunto sempre più impegni e adesso sarebbe esausta.

Camilla tornerà ai suoi impegni pubblici l'11 marzo, per rappresentare il re alla cerimonia del Commonwealth Day presso l'Abbazia di Westminster. "Sta lavorando senza sosta, ha fatto tanto per il re in quest'ultima settimana - ha aggiunto la Levin -. Penso che sia un segno che la sua salute è migliorata. Charles le avrà detto: 'Perché non ti prendi una pausa?'. Alcuni dicono che potrebbe trascorrere questo tempo con i suoi figli e con il marito. Mentre altri pensano che potrebbe andare in India, anche se odia volare, perché lì c'è una spa meravigliosa e in due giorni tornerà come nuova. Un posto molto bello, è già stata lì e lo adora assolutamente".

La regina Camilla si è presa carico di gran parte dei suoi doveri, pur "prendendosi cura" del marito, ha detto ancora l'esperta reale. Si prevede che, mentre la regina è via, il principe William si farà avanti nel portare aventi gli impegni di corte, dopo essersi preso una breve pausa per prendersi cura di sua moglie e dei suoi figli. La principessa del Galles si sta riprendendo da un intervento addominale programmato e non dovrebbe tornare ai doveri reali fino a dopo Pasqua.