Il Nuovo Corso del Mercato degli Orologi Second Hand: Visioni e Opportunità secondo l’Esperto Paolo Cattin

In un mercato globale in costante evoluzione, il settore degli orologi second hand sta vivendo una fase di trasformazione significativa. Paolo Cattin, riconosciuto tra i massimi esperti di orologi in Italia e a livello internazionale, condivide la sua visione sulle dinamiche attuali e le prospettive future di questo settore.

Il mercato degli orologi second hand ha recentemente ripreso slancio, ma con una novità rilevante: i prezzi si sono adeguati a standard nuovi, generalmente più accessibili. Questa tendenza riflette un cambiamento nell'approccio dei consumatori, che ora percepiscono l'orologio non solo come un oggetto di stile e tradizione ma anche come un vero e proprio investimento finanziario.

Paolo Cattin osserva: "Stiamo assistendo a un ridimensionamento del mercato che favorisce l'accessibilità. Gli orologi con valutazioni inferiori ai cinquemila euro stanno diventando particolarmente popolari, segno che il mercato si sta espandendo per accogliere una clientela più ampia, attenta sia alla qualità che all’investimento".

Il fenomeno di quelle che l’esperto definisce "pezzature" piccole, ovvero orologi con un valore di mercato compreso tra i due e i cinquemila euro, sta guadagnando terreno. Questi modelli rispondono alla crescente domanda di pezzi accessibili ma di qualità, capaci di rappresentare un investimento ponderato anche per chi si avvicina per la prima volta al mondo degli orologi da collezione.

"La democratizzazione del mercato degli orologi second hand apre nuove possibilità per gli appassionati e per i nuovi acquirenti”, spiega Cattin. "Oggi abbiamo più persone interessate all'acquisto, con una preferenza marcata per soluzioni economicamente più vantaggiose. Questo non solo allarga il mercato ma introduce anche una nuova filosofia di acquisto”.

Nonostante le variazioni di mercato, il brand Rolex rimane il più scambiato e ricercato nel settore. La sua reputazione di eccellenza, affidabilità e valore nel tempo conferma questo segnatempo come punto di riferimento per collezionisti e investitori. "Rolex continua a rappresentare un faro nel mercato degli orologi second hand”, afferma Cattin. "La sua capacità di mantenere e spesso aumentare il valore nel tempo lo rende una scelta prediletta per chi cerca un orologio che sia allo stesso tempo un pezzo di storia e un investimento solido”.

Guardando al futuro, Paolo Cattin sottolinea l'importanza dell'innovazione e della sostenibilità nel settore orologiero. L'adozione di nuove tecnologie e pratiche sostenibili potrebbe non solo migliorare la qualità e la durata degli orologi ma anche influenzare positivamente la percezione del mercato dell’usato.

"La sostenibilità e l'innovazione tecnologica saranno i pilastri su cui si costruirà il futuro del mercato degli orologi”, conclude Cattin. "Come esperti e appassionati, abbiamo la responsabilità di guidare il settore verso pratiche più etiche e sostenibili, valorizzando al contempo il patrimonio e l'artigianalità che caratterizzano la nostra industria”. Per ulteriori informazioni, https://paolocattin.ch/