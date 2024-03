Ucraina, "missile russo vicino auto Zelensky a Odessa"

(Adnkronos) - Un missile russo contro il corteo d'auto del presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Odessa, dove il leader di Kiev si è recato con il premier greco Kyriakos Mitsotakis. "Abbiamo visto l'esplosione. Rendetevi conto con chi abbiamo a che fare. Colpiscono ovunque senza preoccuparsi. So che ci sono state vittime oggi, non so ancora i dettagli. So che qualcuno è morto e qualcuno è rimasto ferito", le parole di Zelensky. Secondo i media greci, sulla base di informazioni riconducibili all'esecutivo di Atene, il missile è caduto non lontano dal corteo presidenziale.