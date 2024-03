Nuoto, Sara Curtis da record tra le cadette e d'argento nei 50 dorso

Scende in acqua il CSR nelle finali della seconda giornata degli Assoluti UnipolSai allo Stadio del Nuoto di Riccione, che mettono in palio titoli, pass olimpici e per gli eurojrs di Vilnius in Lituania. Il sipario si alza già nelle qualificazioni con un 50 dorso fantastico di Sara Curtis che stampa un inaspettato record Italiano cadette 28’’21. Cristina Caruso nei 100 farfalla ottiene la finale B 1’01’’02 ed è finale Junior anche per Matilde Varengo nei 200 s.l. 2’03’’94.



Nel pomeriggio si riparte per le finali con un velocissimo 50 dorso che vede un testa a testa tra la primatista italiana Silvia Scalia, che prova a mettere alle spalle un inverno difficile, e una strepitosa Sara Curtis che, seppur al tocco seconda, abbassa ulteriormente il record italiano cadette, siglato da Costanza Cocconcelli nel 2021 a Budapest a 28"10.





La 29enne lombarda di Lecco - tesserata per Fiamme Gialle e CC Aniene, allenata da Matteo Giunta - vince in 28"06; la 17enne cuneese di Savigliano - tesserata per CSR e allenata da Thomas Maggiora, campionessa continentale giovanile nei 50 sl - è più lenta di quattro centesimi e rimane al sesto posto tra le performer italiane. Sorride, come sempre, Curtis. "Il record della mattina non me l'aspettavo, perché questa non è proprio la mia specialità. Sono felice e ottimista in vista delle mie gare".

Per Cristina Caruso arriva la quinta posizione della finale B 1’00’’82 per l’allieva di Marco Briatore – Quinta posizione nella finale Junior dei 200 s.l. per Matilde Varengo 2’03’’37 che rappresenta il suo personale sulla distanza.