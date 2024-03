Tiro con l'arco: podio tutto al femminile, a Pino Torinese, per l'Arclub Fossano

Nell'ultima gara indoor della stagione disputata a Pino Torinese, l'Arclub, in prossimità della festa della donna, ha trionfato col settore femminile aggiudicandosi 3 primi posti.



Bravissime Conte Chiara, divisione arco Olimpico 1^ nella classe allieve, Streri Beatrice,sempre in ottima forma, 1^ nella classe ragazze e Mellano Rosanna, che ha disputato una eccellente gara, divisione arco nudo, 1^ nella classe seniores.



Erano presenti alla gara anche: Streri Giovanni, divisione arco Olimpico, 1° nella classe allievi, Bertero Lorenzo 2°, Erconi Andrea Van Thanh 3° e tutti e tre insieme hanno conquistato il 1° posto nella classe allievi. Viglietta Federico 5° nella classe ragazzi. Bertero Nicolò 2° nella classe giovanissimi.



Nella divisione Compound classe seniores hanno gareggiato Rivoira Ivano 4° e Barbero Federico 5°. Rocchia Osvaldo classe master 4° e Viglietta Giovanni 5°.



L'Arclub era anche presente alla gara 3D tiro di campagna a Volpiano.Grande elogio per Firinu Tamara,che sta' attraversando un periodo di grande crescita e festeggerà l'8 marzo con un meritatissimo 3° posto nella divisione arco Istintivo classe seniores.



Ha gareggiato anche Bogetti Giancarlo classificandosi al 7° posto nella divisione arco nudo classe master.



Prossimo appuntamento domenica 10 marzo con la gara: 5° 3D Porta Sarmatoria, organizzata dall'Arclub presso il campo tiro in via del Sabbione a Fossano.