Biblioteca Contemporanea di Dogliani, “l’informazione a fumetti” venerdì 15 marzo

Proseguono gli appuntamenti di BIBLIOTECA CONTEMPORANE-Incontri per pensare il presente organizzati dall’Assessorato alle Politiche Culturali del Comune di Dogliani, in collaborazione con la Biblioteca Civica “Luigi Einaudi” per leggere e comprendere meglio l’attualità. Il tema scelto per l’edizione del 2024 “Narrazioni | le diverse forme del raccontare”.

Dopo il successo della prima serata, nella quale abbiamo affrontato con Davide Demichelis - giornalista, autore e regista di documentari televisivi - il tema del reportage documentaristico, la rassegna proseguirà Venerdì 15 marzo alle ore 21 presso la Biblioteca Civica L. Einaudi di Dogliani con “L’informazione a fumetti” in un dialogo con la redazione e gli autori de “La Revue Dessinée Italia”.



La Revue Dessinée Italia è la prima rivista indipendente di giornalismo a fumetti in Italia, fondata nel 2022. Il progetto editoriale si ispira alla rivista francese La Revue Dessinée, nata nel 2013, della quale mantiene il formato, lo spirito e gli obiettivi.

Ricco di oltre duecento pagine, il magazine nasce con l’intento di raccontare, spiegare e indagare i temi del presente attraverso l’arte del fumetto, con inchieste e rubriche realizzate grazie alla collaborazione tra giornalisti indipendenti e fumettisti di rilievo del panorama internazionale, unendo alla potenza comunicativa del fumetto il rigore giornalistico.



La scelta di essere una rivista indipendente, senza pubblicità e sostenuta dalle sue lettrici e dai suoi lettori - nata tra l’altro da una campagna di crowdfunding - permette a La Revue Dessinée Italia di realizzare pezzi scottanti su argomenti di interesse generale, inclusi quelli che non trovano spazio nei media tradizionali perché potrebbero infastidire i poteri forti, gli interessi degli editori o degli inserzionisti. Da una parte - quindi - chi scrive, dall’altra chi disegna, in un lavoro di squadra che dura circa nove mesi ed è supervisionato e accompagnato dalla redazione, sia dal punto di vista giornalistico che artistico.

Insieme a Lorenzo Palloni - cofondatore, editor ed editore del magazine - e Eleonora Antonioni - fumettista ed illustratrice - scopriremo l’enorme lavoro che si cela dietro alla pubblicazione di queste slow news - notizie lente - che non solo necessitano di lunghi tempi di lavorazione, ma anche di fruizione, ponendosi al di fuori del flusso continuo ed infinito di informazioni digitali in cui siamo immersi.

“In questo senso la nostra rivista non è al passo con i tempi, perché il pubblico al quale ci rivolgiamo è un pubblico esigente che non si accontenta dei contenuti rapidi e di facile digestione che si possono recuperare sui social. La lettura di una rivista come la nostra richiede una certa dedizione e anche una volontà di sostenere un tipo di fumetto più impegnato e responsabile di quello che va di moda ai giorni nostri. L’obiettivo del nostro progetto è contribuire a diffondere in Italia, come è già successo in Francia, l’idea che i fumetti oltre a un ruolo d’intrattenimento possono avere anche un valore informativo, culturale, sociale e critico nei confronti della realtà nella quale viviamo” spiega la redazione.



Ideatore del progetto è Massimo Colella - cofondatore dell’agenzia di comunicazione francese La Bande Destinée - accompagnato da un team di figure navigate nell’ambito del giornalismo e della nona arte: Andrea Coccia - giornalista indipendente e co-fondatore del media indipendente Slow News, Lorenzo Palloni - fumettista, editor ed editore e Alessio Ravazzani - fumettista e grafico editoriale.

Gli appuntamenti con Biblioteca Contemporanea si concluderanno Venerdì 22 Marzo : con la redazione di Radio Beckwith | RBE con la conferenza dal titolo: “Da radio locale a radio globale”.

La radio è un mezzo capace di adattarsi a contesti e linguaggi differenti. In un mondo

segnato dall’immagine rappresenta un esercizio di sintesi e comprensione delle cose che

passa dalla sola voce e dal suono. Questo non vuol dire però che il mezzo radio non

possa confrontarsi con le sfide del tempo che stiamo vivendo e con la necessità di ibridare

i linguaggi. È il 1983 quando si comincia a parlare di una radio evangelica in Val Pellice, una radio che abbia però un impianto laico e inserito nel tessuto sociale della città. Nel 1984 nasce Radio Beckwith Evangelica (RBE) che piano piano, pezzo dopo pezzo, amplia il suo raggio di trasmissione, attestandosi come luogo di cultura e riflessione del territorio.

Negli anni 2.000 da radio locale, RBE inizia a pensare globale, per raggiungere potenziali ascoltatori da tutto il mondo, grazie allo streaming e per la prima volta si pone il tema del rapporto tra la dimensione locale dell’informazione e quella generale, con la consapevolezza che si tratta di piani sempre più interconnessi. Anche da queste riflessioni, nel 2022 iniziano le trasmissioni di RBE-TV sul digitale terrestre.