“Free Gaza”: davanti alle scuole di Dronero cartelloni e scritte contro il genocidio [FOTO]

Una scritta a terra, “Free Gaza”, mentre su uno dei cartelloni si legge “Quanto forte devono piangere perché qualcuno li senta?”

A Dronero questa mattina, giovedì 7 marzo, davanti alle scuole infanzia e primaria di piazza Marconi ed alla scuola media sono comparse immagini e scritte molto forti a sostegno della popolazione palestinese, in particolare dei tantissimi bambini vittime del genocidio.

“Sono stata prontamente avvisata - commenta la dirigente scolastica Vilma Margherita Bertola - Di fronte alla realtà credo si debba riflettere e come Istituito Comprensivo l’impegno è quello di educare i ragazzi al rispetto reciproco, alla non violenza ed alla Pace, valori in cui crediamo.”

Nessun commento dall’amministrazione comunale. Nel corso della mattinata, i cartelloni sono stati poi rimossi.