Nell'aiuola di rose gialle di piazza Dante la nuova targa del club Zonta Saluzzo

L’aiuola di rose gialle, in piazza Dante intorno alla statua di Gian Battista Bodoni, torna ad avere la sua targa che identifica chi l’ha donata alla città, il club Zonta Saluzzo.

La nuova targa in ottone è stata inaugurata questa mattina alla presenza del sindaco Mauro Calderoni e di componenti della Giunta, che hanno elogiato il programma di iniziative del sodalizio nel territorio.

La precedente targa, posizionata nello stesso giardino nel 2015, era stata “portata via” alcuni mesi fa, con un gesto vandalico che ha rovinato il basamento in ferro su cui era installata.

"L’iniziativa come segno visivo della presenza e impegno del club sul territorio, in un’area molto frequentata da bambini, famiglie e nonni, davanti alle scuole e all’ospedale, perchè sia di stimolo e di incoraggiamento a tutte le donne e soprattutto a quelle in difficoltà, per le quali il sodalizio opera". Così la presidente Tiziana Somà, che ha ringraziato anche i giovani studenti della sezione Metalli dell'artistico Soleri Bertoni, che hanno realizzato la targa con la supervisione delle insegnanti e di Simone Quaglia dell’ azienda omonima di Manta, specializzata in ferro battuto.

Zonta - ha ricordato la presidente - è vicina ai giovani, alle future generazioni e cerca di sostenerle ed aiutarle nella loro realizzazione anche mediante azioni come la borsa di studio YWPA. o incoraggiando le giovani donne nella scelta delle materie Stem.

Sulla targa è stato posto un mazzo di rose gialle, simbolo di Zonta e simbolico omaggio alle donne della città nella ricorrenza del "Rose day" che il club celebra per la Giornata internazionale della donna.

Nel programma di eventi, dopo il successo di affluenza alla Multisala Italia, in occasione della proiezione gratuita della pellicola “10 minuti” l’appuntamento di Zonta Saluzzo è il 14 marzo al Monastero della Stella per "Petali di arte al femminile. Rivela una gemma" con Arte e musica.

"Sarà un connubio di bellissime emozioni - anticipa la presidente - con l'artista Caterina Rinaudo in arte Katarina ed i giovani musicisti dell'APM. Verrà consegnato il riconoscimento "Rosa gialla" ad una giovane donna che si è distinta per il suo impegno nel sociale".

La serata sarà conclusa serata delizie alla rosa.