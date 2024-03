Peveragno, progetto in costruzione per la rotonda su via Beinette ma rimane il nodo delle risorse

Si procede cauti – molto, cauti, vista l’attuale mancanza di risorse concrete – sul progetto di realizzazione di una rotonda nei pressi del caseificio Inalpi di via Beinette a Peveragno. Una modifica alla viabilità che secondo molti residenti peveragnesi e di aree limitrofe risulterebbe davvero necessaria per mitigarne la pericolosità attuale: diversi, nel corso del tempo, gli incidenti (anche molto gravi) che hanno avuto luogo in quel tratto tra il concentrico di Peveragno e frazione Santa Margherita.



L’argomento è stato tangenzialmente toccato nella conferenza stampa occorsa una settimana fa nella struttura peveragnese “A la sousta”, dove il sindaco Paolo Renaudi e il presidente della Provincia Luca Robaldo hanno relazionato relativamente agli ultimi aggiornamenti su un’altra rotonda di prossima costruzione, quella in regione Colombero.

La Provincia: “Fase embrionale. Attenzione agli espropri”

In merito all’incrocio di via Beinette Robaldo – in sede di conferenza stampa – aveva assicurato studi preliminari già in atto, anche se a fronte di un importo economico stimato più alto del previsto.



Anche Vincenzo Pellegrino, consigliere provinciale con delega alla viabilità dell’area cuneese, si unisce alle esternazioni del suo presidente: “Siamo ancora in alto mare, per così dire: le risorse mancano e il progetto concreto si sta definendo, ma nella questione rientrano anche alcuni espropri (di cui alcuni particolarmente cari) che rendono e renderanno il tutto ancor più complesso”.

Il sindaco Renaudi assicura attenzione, ma anche cautela

Una realtà poi confermata anche dello stesso Renaudi: “Siamo in fase embrionale, alla stima dei costi. Non c’è la certezza del finanziamento, ora come ora”.



“Abbiamo ben chiaro le problematiche relative alla viabilità della zona e da diverso tempo noi come Comune e la Provincia interloquiamo sulla faccenda, ma tocca fare un passo alla volta – ha continuato Renaudi - . Per ora ci concentriamo sulla rotonda del Colombero: per quella su via Beinette, realisticamente, i tempi saranno ben altri ma l’attenzione è altissima”.