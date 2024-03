Rinnovati gli uffici ragioneria e urbanistica del municipio di Saluzzo freschi di restauro

Prime tappe chiuse del percorso di restauro che coinvolge l'ex edificio dei Gesuiti in via Macalle, sede amministraiva del Comune di Saluzzo.

Sono stati rimessi a nuovo, dalle tinte agli infissi, gli uffici della ragioneria ed economato, operativi al piano terra dell'immobile. Tra le opere la novità dello sportello "dedicato" ai cittadini dell’Ufficio Economato e servizi cimiteriali.

Le postazioni alla scrivania nei 5 locali sono occupate dagli 8 dipendenti che fanno capo alla dirigente Lorella Nari. Posti di lavori aggiuntivi anche per i tirocini post diploma a cui il servizio comunale tiene molto.

Freschi di restauro anche gli uffici urbanistica, al piano sottostante, accanto ai quali è stato trasferito l’ufficio commercio, precedentemente collocato al primo piano.

L’intervento di restauro, che ha già interessato le due aree, fa parte del cantiere complessivo sul palazzo municipale oggi completamente avvolto dai ponteggi, finanziato nell’ambito del capitolo di Rigenerazione Urbana del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ovvero il piano straordinario di rilancio post Covid, finanziato dall’Europa.

Prevede l’esecuzione di opere di manutenzione interne ed esterne per la risoluzione di problematiche strutturali, consolidamento, miglioramento sismico ed energetico.

Tra questi interventi è stato eseguito il rifacimento delle coperture e del solaio di sottotetto proprio sulla manica che ospita gli uffici della Ragioneria con la posa di pannelli isolanti sui solai e sulle volte in muratura, per migliorare l’isolamento termico dei locali, riducendo la dispersione di calore verso l’alto e per ottenere un efficientamento energetico dell’immobile.

A questo contribuisce anche il cambiamento degli infissi dell’edificio storico, che sta via via procedendo.

Il progetto di restauro del municipio è stato redatto dall’ingegner Valter Ripamonti di Pinerolo e il costo complessivo dell’intervento è di 1 milione 870 mila euro finanziato con risorse PNRR.

Per le “piccole opere” quali i serramenti dell’importo di 170 mila euro, 90 mila sono del Pnrr, la parte restante è coperta da contributi del Conto termico GSE e in piccola parte da cassa comunale.

I lavori corrono veloci. La chiusura del cantiere municipale potrebbe essere già a giugno.