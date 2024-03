Tunnel di Tenda, Lauria spara a zero: “Buffo che a scrivere lettere di protesta siano gli stessi con un ruolo nella faccenda”

Si dice “stanco e nauseato dalla modalità con la quale si fa politica” il consigliere comunale di minoranza Beppe Lauria (Indipendenza!), che commenta la lettera con la quale la sindaca di Cuneo Patrizia Manassero ha scritto – sul tema del collegamento transfrontaliero del tunnel di Tenda – al Ministro Matteo Salvini.



“Lo sport dei rappresentanti istituzionali della nostra provincia sembra essere diventato quello di scrivere lettere – dice Lauria - : l’ha fatto prima il capogruppo in consiglio regionale di FdI e ora la sindaca di Cuneo. Buffo constatare, quindi, che chi scrive ha un ruolo nella faccenda, diretto o indiretto che sia. Nessuno dei due ha mai controllato l’anomalia relativa alle tempistiche come comunicate in tutti questi anni? Ho pensato, in tempi non sospetti, di denunciare la cosa io perché il dato oggettivo è dato oggettivo”.



“Non so se le esternazioni degli ultimi giorni siano vere oppure no, a prescindere da chi arrivino – prosegue Lauria - . Di certo, dagli aggiornamenti escono tutti con le ossa rotte”.



“Fanno tutti grandi ragionamenti con i soldi degli altri, creando aspettative quando l’unico, vero comun denominatore (da tempo) è la presa in giro: il tunnel non aprirà nei tempi previsti, e i soldi delle eventuali penali non verranno stornati alle popolazioni coinvolte e toccate. E d’altronde, questo con quale criterio dovrebbe accadere? È tutta una corsa a chi la spara più grossa: capisco l’aria di campagna elettorale, ma serve che la si smetta”.