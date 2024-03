L'Asia è un continente che, per fortuna, negli ultimi anni viene scoperto sempre di più soprattutto dal punto di vista turistico, grazie alle numerose bellezze che può assicurare ad ogni visitatore. Ricca di paesi, climi, e fusi orari, paesaggi differenti e panorami che variano a seconda dei diversi paesi, il continente in questione pullula anche di culture, ideologie e storie differenti, per cui paesi diversi offrono anche una storia completamente differente. Se si è appassionati di viaggi e si vuole rivolgere la propria attenzione all'Asia, sono da citare assolutamente cinque dei migliori paesi asiatici che meritano di essere vissuti almeno una volta nella vita.

Nepal

Il primo tra i migliori cinque paesi asiatici da visitare assolutamente, almeno una volta nella vita, è il Nepal. Piuttosto sottovalutato, il Nepal è stato riscoperto negli ultimi anni grazie ai paesaggi suggestivi che può offrire, oltre che in virtù di una cultura straordinaria che, soprattutto in alcuni periodi dell'anno, offre grande spettacolo, grazie a tradizioni e momenti di ritrovo che possono essere vissuti in questo paese, come il carnevale hindu che imperversa all’interno delle città.

In generale, il Nepal è un paese straordinario che spicca soprattutto per il suo essere immerso all'interno della natura, con città che si affacciano sul fiume e con la valle di Kathmandu che, insieme alla capitale del paese, merita di essere assolutamente visitata. Il paese, inoltre, è assolutamente adatto a tutti coloro che amano animali, escursioni e arrampicate, potendo donare molto anche in termini umani, grazie ad una cultura e ad una società molto estroversa.

Giappone

Pochi dubbi sul fatto che anche il Giappone vada incluso tra i migliori cinque paesi asiatici da visitare assolutamente, ma non si spendono parole ulteriori per una realtà geografica che, ormai, è conosciuta in tutto il mondo. La cultura giapponese è amata da tutti, soprattutto i più giovani, grazie ad uno stile di vita completamente diverso rispetto a quello occidentale. Che si tratti di visitare le grandi città o i luoghi immersi nella natura, il Giappone avrà tantissimo da donare ad ognuno dei suoi visitatori.

Cina

Così come il Giappone, anche la Cina è abbastanza conosciuta da non avere bisogno di numerose presentazioni. Trattasi di una realtà che ormai non vive soltanto di economia e di settori lavorativi e industriali, ma anche di turismo, grazie alle numerose città che accolgono, con grande amore, gli occidentali. Ovviamente, dalla muraglia cinese fino alle città più importanti del paese, passando per il celebre esercito in terracotta, la storia cinese può essere visualizzata in ogni angolo, rendendo il proprio viaggio imperdibile.

Corea del Sud

Paese assolutamente in via di sviluppo, tanto da essere considerabile come una delle realtà più fiorenti al mondo, la Corea del Sud è attualmente uno dei paesi più tecnologizzati al mondo e ciò garantisce un motivo di visita in un luogo che è completamente differente rispetto a ciò a cui si è abituati. Se si vuole realizzare un viaggio anticonvenzionale si consiglia di scegliere la Corea del Sud, ormai sempre più conosciuta dal punto di vista artistico e meritevole di attenzione, anche solo per la sua storia che finalmente viene riscoperta: se vuoi saperne di più a proposito di come viaggiare verso la Corea del Sud, vai su guidacorea.it per più info.

Indonesia

Paese che merita qualche parola in più è l'Indonesia, una realtà composta da 17.000 isole e due oceani differenti, con ben 150 vulcani totali che definiscono la geografia del luogo. Trattasi di una realtà meravigliosa, che merita di essere scoperta non soltanto per le incredibili bellezze naturali che non mancano, in questo angolo di paradiso, ma anche per la cultura di un luogo che vive tra i templi buddisti e le rovine di civiltà antiche. Oltre tutto, anche la cultura del luogo appare tutta da scoprire.