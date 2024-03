A Centallo un Consiglio Provinciale ACLI partecipato su temi trasversali

E' stato un consiglio provinciale molto partecipato quello di lunedì 4 marzo nella sala del Circolo Acli MOVI (Movimento Giovanile), organizzato dal Coordinamento provinciale Donne Acli cuneesi con le Acli Provinciali Cuneesi, aperto a tutti, in prossimità della ricorrenza dell’8 marzo, Giornata internazionale dei diritti della donna.

A dare il benvenuto ai numerosi partecipanti, uomini e donne, come nelle intenzioni degli organizzatori, è stato il presidente provinciale Acli, Elio Lingua, che ha ricordato, in apertura, alcuni aclisti venuti a mancare recentemente e ha poi ceduto la parola al parroco di Centallo, don Andrea Ciartano, per un momento di preghiera.

Di seguito è stato dato il benvenuto alla neo eletta presidente regionale delle Acli del Piemonte, Mara Ardizio, che con la sua presenza ha onorato la riunione del Consiglio e ha portato il saluto ai presenti.

La Coordinatrice provinciale Donne Acli Cuneo, Barbara Castellano, ha quindi dato il via ai lavori, presentando le varie relatrici invitate per condurre questo appuntamento, all’insegna delle donne, ma rivolto a tutti.

Luisa Brignone, responsabile Acli Cuneesi per il Punto informativo antidiscriminazione del Comune di Cuneo, ha introdotto Silvia Venturelli dell’Ires Piemonte, e Alessandra Vigna Taglianti, del Nodo provinciale contro le discriminazioni di Cuneo, per presentare il tema: “Discriminazioni: una rete territoriale per la prevenzione e il contrasto”. Grazie alla loro spiegazione chiara ed efficace, supportata anche dalla proiezione di video e slide, è stato possibile comprendere un po’ più a fondo il lavoro svolto da questa realtà di cui le Acli provinciali cuneesi fanno parte come punto informativo.

Di seguito, la scrittrice Maria Teresa Milano, dottore di ricerca in ebraistica, traduttrice e musicista, è stata intervistata dalla vice presidente Acli provinciali Cuneesi, Mariangela Tallone, per presentare il suo ultimo libro dal titolo: “21 Storie d’amore. La Bibbia come non te l’aspetti”. L’esposizione brillante e personale della scrittrice ha coinvolto i presenti facendoli entrare in quel mondo profondo e avvincente che è il testo sacro della Bibbia, da un punto di vista inaspettato e affascinante, passando con delicata vivacità attraverso le diverse sfumature dell’amore e delle relazioni affettive.

Dopo la consegna di un contributo da parte delle Acli cuneesi ad Adriana Abello, presidente dell’associazione Acli “Raffaela Rinaudo” di Dronero, a sostegno dell’attività che il sodalizio svolge da oltre 20 anni a favore di persone e famiglie in difficoltà, la serata si conclusa con un ottimo e abbondante buffet, preparato dalla gestrice del Circolo, Marisa Tesio, e dal giovane presidente, Stefano Giolitti, a cui il presidente Lingua ha espresso il più vivo e sentito ringraziamento da parte delle Acli provinciali cuneesi. A tutte le donne presenti è stato offerto un piccolo ramo di mimosa.