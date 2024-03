Domenica 17 marzo a Savigliano torna la Fiera di Primavera

Ad annunciare idealmente il ritorno della bella stagione torna anche quest'anno a Savigliano la Fiera di Primavera, il grande mercato ambulante che si svolge ogni terza domenica di marzo.

L'appuntamento 2024 è per domenica 17 marzo: per l'intera giornata, fin dal mattino, circa 250 bancarelle commerciali animeranno le piazze e le vie del centro storico. Da corso Roma a via Saluzzo, da piazza Santarosa a piazza del Popolo e aree limitrofe, passando per via Danna.

Diversamente dagli anni precedenti, quest'anno la Fiera non sarà in concomitanza con il Mag, la Fiera nazionale della Meccanizzazione Agricola, kermesse divenuta biennale e che tornerà nel 2025.

Ad organizzare la manifestazione è il Comune di Savigliano, in collaborazione con la Fondazione Ente Manifestazioni ed Ascom Savigliano.