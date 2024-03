Piozzo, il sindaco uscente Antonio Acconciaioco si candida per il secondo mandato

Correrà per il secondo mandato alla guida di Piozzo il primo cittadino uscente Antonio Acconciaioco, 68 anni, ex funzionario Fiat ora in pensione.

"Questi cinque anni - spiega il sindaco - sono stati pesantemente segnati e rallentati dalla pandemia, nonostante ciò siamo riusciti a investire sul territorio 2 milioni e 400mila euro. Tra gli interventi più importanti e prioritari abbiamo realizzato lavori per la messa in sicurezza del paese dal dissesto idrogeologico.

Tra questi l'intervento a San Grato per la regimazione delle acque, portato a termine in tre lotti. A breve si interverrà anche in zona Castelletto per mettere in sicurezza parte della collina con un finanziamento di circa 600mila euro. Oltre a questi lavori abbiamo potenziato la videosorveglianza e provveduto ad interventi pere potenziare la sicurezza stradale."

Tanti i progetti da completare per il futuro con un occhio di riguardo ai giovani...

“L’edificio della ex casa di riposo necessitava del rifacimento del tetto - prosegue il sindaco - ora merita di avere una nuova destinazione, in modo da poter essere riutilizzata a favore dei piozzesi. Sono pronto a rimettermi a disposizione per il paese, per il quale ci sono ancora diversi progetti da realizzare, dalla valorizzazione turistica alla creazione di spazi e attività per coinvolgere i giovani. Post pandemia abbiamo lavorato in stretta sinergia con le associazioni locali e questo ha portato grande beneficio in paese: a dirlo sono stati i numeri record delle ultime edizioni della Fiera della zucca, ma anche i turisti che vengono da noi per ammirare il percorso fotografico dedicato a Lartigue. Se i miei concittadini mi rinnoveranno la fiducia sono pronto a rimettermi a disposizione della comunità con parte della squadra uscente”.